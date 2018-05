Sfaturi pentru alegerea potrivita a unei imprimante second hand

Achiziționarea unei imprimante reprezintă o investiție majoră pe care este indicat să o faci pentru buna funcționare și optimizarea timpului de lucru într-o companiei.

Atunci când te-ai hotărât că este momentul să investești într-o imprimantă, cu siguranță ai avut în vedere și prețul, care diferă în funcție de performanțele și funcțiile fiecărui produs în parte.

De ce este indicat să optezi pentru un echipament second hand

Imprimanta este echipamentul, care contine mașinăria propriu zisă, dar și consumabilul, care este esențial. Imprimantele second hand sunt produsele recondiționate, care se află în stare perfectă de funcționare, dar care sunt cu mult mai avantajoase la preț față de orice alt echipament nou.

Din punct de vedere al calității, în ciuda termenului neînțeles întotdeauna la adevărata lui valoare, imprimantele second hand sunt recondiționate în întregime înainte de a merge către vânzare sau închiriere, de către un inginerii din service. Funcțiile echipamentului sunt aceleași ca și în cazul unei imprimante noi.

Din punct de vedere financiar, vei găsi imprimante second hand la prețuri avantajoase, cu mult diferite față de prețurile imprimantelor noi. Diferența poate fi de până la trei ori mai mare în cazul echipamentelor noi, furnizand aceleasi servicii.

Multe dintre imprimantele second hand atunci când sunt vândute, nu și-au atins nici măcar o jumătate dintre beneficiile pe care sunt în măsură să le ofere, iar prețul vine cu mult mai mic față de alte echipamente noi.

Verifica brand-ul inainte să cumperi o imprimantă. Chiar dacă este un produs second hand, brand-ul produselor, de cele mai multe ori, este unul de renume, cu o gamă variată și complexă de produse performante. În funcție de nevoia de printare pe care o are compania, imprimare pe ambele fețe, color, pe ce tip de format, poti alege produsul potrivit.

Un echipament second hand poate fi inchiriat. Spre deosebire de imprimantele noi, care pot fi doar cumpărate, echipamentele second pot fi inchiriate pe o perioada de 3 ani, timp în care toate consumabilele și serviciile de mentenanță sunt asigurate de către firma. De multe ori, grija consumabilelor este un task în plus care ți se cuvine, căutarea și alegerea lor nefiind deloc o muncă ușoară. Prețul consumabilelor și al mentenanței fiind inclus de la început în prețul abonamentului lunar. Bineînțeles aceste servicii nu sunt disponibile în orice magazin care se ocupă cu comercializarea imprimantelor, ci doar la distribuitorii autorizați în acest sens.

Imprimantele second hand pot avea serviciul de instalare gratuit. De multe ori, sa comanzi online un produs presupune sa ti-l livreze contra cost ori nu, depinde de suma comandata si sa ti-l aduca pana in fata punctului de livrare, de acolo fiind nevoit sa te descurci. In cazul unui distribuitor autorizat de imprimante second hand, serviciul de livrare, dar si de instalare este gratuit.

Link foto: https://pixabay.com/en/printer-office-fax-copier-print-958139/