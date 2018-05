Tips & Tricks – Trucuri pentru un SELFIE PERFECT

Iti place sa te bucuri de admiratia celor din jur? Ai vrea sa te pui in valoare mai bine, cu ajutorul unor fotografii senzationale? Se spune ca “ce faci cu mana ta, este sfant”, de aceea trend-ul selfie-urilor a atras in ultimii ani tot mai multi pasionati de beauty, fashion si lifestyle. Daca iti doresti sa iti surprinzi follower-ii de pe retelele de socializare cu imagini unicate, chiar si in zilele innorate sau plictisitoare, iata sfaturile necesare pentru o ascensiune exploziva a numarului de urmaritori.

Suprinde internetul prin compozitii creative, atat la evenimentele cotidiene, cat si cu cele realizate in confortul propriului camin, ori in vacantele formidabile unde calatoresti si traiesti aventuri de neuitat.

De ce sa tii cont de lumina?

Un element foarte important cand este vorba despre artele vizuale este tipul, intensitatea, pozitia, nuanta si raza fasciculelor de lumina. Lumina este principalul factor pentru producerea diverselor efecte emotionante, precum dramatismul sau romantismul, diferind in functie de context, mesajul transmis sau personalitatea ta.

In fotografie, lumina este nucleul artei, fara de care, aceasta nu ar putea fi realizata. In cazul selfie-urilor, trebuie sa alegi sursa in functie de preferintele tale, de locul si capacitatea camerei telefonului tau de a reda imaginea, cat mai asemanatoare realitatii. Daca fidelitatea sa este crescuta, profita de ocazie pentru a te juca si experimenta cu lumina, pozitionarea si intensitatea sa, de cate ori ai ocazia. Daca doresti sa iti creezi fotografii tip beauty sau fashion, in care accentul sa fie pus pe bijuteriile pe care le porti, ori pe make-up-ul, hair-style-ul creat de tine, utilizeaza becuri led care ofera o nuanta cat mai alba (naturala), evitandu-le pe cele albastrii sau galbui. Astfel iti vei pune in evidenta frumusetea si accesoriile, fie ca look-ul tau se va incadra intr-un trend minimalist, conceptual, sexy, casual, elegant, rock sau boho.

SECRETELE unui SELFIE UNIC

Exista elemente de baza, care trebuie luate in considerare pentru ca imaginile tale sa fie apreciate de catre urmaritorii tai. Cand iti organizezi urmatoarea sesiune foto, ai in vedere:

Fie ca pasiunea ta se axeaza pe “Beauty & Fashion” sau pe “Nature & Travelling”, ai mereu in vedere criteriile care conteaza cel mai mult atunci cand vrei sa iti cresti numarul de urmaritorii - calitatea si unicitatea pe care le oferi. Apreciaza corect importanta luminii si foloseste-ti creativitatea pentru a te diferentia de ceilalti pasionati ai acelorasi