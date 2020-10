Topul cele mai populare jocuri video cu lupte din istorie

Jocul a avut dezvoltări continue și astfel Mortal Kombat, un joc care are mulți adepți, a trecut de 20 de lansări. De asemenea, în luna noiembrie a acestui an este așteptată și lansarea Mortal Kombat 11: Ultimate Edition, care va include trei caractere noi și va fi disponibil inclusiv pe PlayStation 5 și Xbox Series. În plus, succesul foarte mare al jocurilor Mortal Kombat a dus și la apariția unor filme, producții TV sau chiar desene animate. Anul următor va apărea un nou film Mortal Kombat inspirat din joc. Scenariul a fost scris de Greg Russo, regia îi aparține lui Simon McQuoid, iar din distribuție fac parte Jessica McNamee și Hiroyuki Sanada.

3. Tekken - Renumitul joc japonez a fost vândut în peste 50 de milioane de exemplare în întreaga lume. Așadar, este unul dintre cele mai vândute jocuri din istorie. Povestea Tekken a început în 1994, când compania Namco a lansat prima producție. De atunci au mai apărut încă 9 jocuri, dar și alte continuări. Cele mai apreciate au fost însă Tekken 2 și Tekken 3, dar și următoarele au avut vânzări bune. Jocul este disponibil pe mai multe platforme, de la Playstation, la Microsoft Windows, Xbox One, Android, Arcade și iOS.

Printre personajele principale ale acestui joc se află Devil, Alisa, Bosconovitch, Angel, Mokujin, Ogre și Azazel. De asemenea, mai apar și caractere inspirate din animale precum Kuma, Panda și Roger. Succesul acestui joc a dus și la apariția unor filme, cel mai cunoscut fiind Tekken (2010), care a avut un buget de 30 de milioane de dolari. De asemenea, în Japonia au apărut și cărți de ilustrație inspirate din Tekken.