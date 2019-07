Vrei sa investesti in servicii de optimizare SEO? Iata cum poti masura rezultatele!

In prezent, serviciile de optimizare SEO au devenit parte integranta a oricarei strategii eficiente de marketing online. Avand in vedere ca cei mai multi consumatori folosesc cu precadere Internetul atat pentru a se informa cu privire la produse si servicii, cat si pentru a face cumparaturi, orice afacere care este prezenta in online are nevoie de optimizare SEO pentru a ajunge la potentialii sai clienti. Citeste mai departe care este rolul unei strategii de optimizare SEO in succesul unui afaceri si care sunt indicatorii specifici prin care putem evalua daca strategia respectiva aduce rezultatele scontate sau nu.

O strategie de optimizare SEO bine construita te ajuta sa iti consolidezi atat autoritatea site-ului cat si puterea de brand. Mai exact, aceasta iti asigura vizibilitatea necesara in fata utilizatorilor care efectueaza interogari in Google dupa anumite expresii specifice, cunoscute in lumea specialistilor SEO drept cuvinte cheie. Din acest motiv, este esential sa apelezi la serviciile unei agentii profesioniste, cu vechime in domeniu si rezultate dovedite. Un marketer fara experienta sau un antreprenor online care incearca sa isi optimizeze site-ul pe cont propriu, folosindu-se doar de cateva cunostinte dobandite citind articole pe Internet, nu poate asigura pozitii de top in Google in aceeasi masura in care o echipa de specialisti SEO o poate face.

Din pacate, in Romania exista destul de multi pseudo-specialisti care nu poseda cunostintele de baza si nu au suficienta experienta in domeniu, dar care ofera promisiuni clientilor pe care nu le pot respecta. Majoritatea dintre ei au inceput prin a crea site-uri, iar ulterior au inceput sa exploreze aceasta zona fara a intelege ce presupune cu adevarat o strategie de optimizare SEO. Astfel, investind in serviciile unor asemenea specialisti, nu numai ca nu vei ajunge la rezultatele dorite, insa vei pierde si resurse financiare importante si timp pretios.

Asadar, este important ca antreprenor sa stii daca investitia in serviciile de optimizare SEO este profitabila. Iata care sunt indicatorii pe care orice agentie SEO profesionista ii foloseste pentru a monitoriza performantele unui site si a caror evolutie ar trebui sa iti fie prezentata periodic:

1. Traficul organic, rata de conversie si valoarea comenzilor

Traficul organic este un metric important si usor de monitorizat, oferind date lamuritoare cu privire la comportamentul de navigare al vizitorilor pe site, alaturi de valoarea ratei de conversie si incasarile lunare venite prin acest canal. Tine cont totusi ca, in functie de domeniu si de nivelul competitiei din piata respectiva, aceste informatii devin relevante dupa 3-6 luni de la debutul colaborarii cu agentia SEO.

2. Numarul de cuvinte cheie prin care am fost gasiti de utilizatori

Google Search Console ne permite sa identificam expresiile care au adus vizitatori pe site-ul nostru, care sunt pozitiile medii pe care le-am avut pe aceste cuvinte, rata de click, precum si alti indicatori.

3. Vizibilitatea in SERP (Search Engine Results Pages)

Daca site-ul tau se afla pe pozitia 1 in Google pe un anumit cuvant cheie, inseamna ca acesta are 100% vizibilitate in SERP. Cu cat site-ul tau ocupa o pozitie mai slaba, cu atat vizibilitatea sa va fi mai mica. Rolul unei agentii care ofera servicii de optimizare SEO este de a monitoriza evolutia pozitiilor si de a analiza metrici specifici pentru a afla care este media vizibilitatii pentru cuvintele cheie targetate.

4. Notorietatea brandului in Google si numarul de pagini indexate

Numarul de pagini in care apare site-ul nostru este relevant si pentru Google. Cu cat aceasta valoare este mai mare, cu atat prezenta in online este una mai bine conturata. Bineinteles, acesta este un alt indicator al eficientei strategiei de optimizare SEO. Mai mult decat atat, acest lucru ne ajuta sa evaluam prezenta online a brandului in comparatie cu competitorii directi, pentru a vedea unde se plaseaza. Activitatea de optimizare SEO creste permanent valoarea acestui indicator important.

5. Domain authority, page authority si numarul de backlinkuri

Domain authority, page authority si numarul de backlinkuri sunt indicatori mai complecsi si mai greu de interpretat, insa Google cunoaste valoarea lor in timp real. Acesti metrici sunt relevanti mai ales atunci cand vrei sa comparam un site cu competitorii sai. Totodata, ne permite sa masuram eficienta strategiei de optimizare SEO pe o durata mai mare de 1 an.