Cum putem pregăti un preparat vegan. Rețetă asiatică de noodles cu legume

Raw Food, practic, este alimentaţia fără proteină animală, nepreparată termic. Nutriţioniştii spun că poţi alege să mănânci exclusiv astfel de alimente numai după ce ţi-ai pregătit organismul în prealabil.

Pentru o reţetă asiatică de noodels cu legume avem nevoie de ardei gras, morcovi, dovlecel, ceapă, usturoi şi ghimbir, pe care să îl infuzăm cu usturoiul, dar şi paste din hrişcă.

Ghimbirul potenţează foarte mult gustul şi o să infuzăm ghimbir cu clasicul usturoi românesc şi ceapă în ulei de susan, după care vom căli legumele şi ne dorim să rămână aldente.

Primul pas este infuzia ghimbirul, a usturoiului şi a cepei, după care vom infuza legumele. Cât timp aromele ghimbirului, cepei şi usturoiului se întrepătrund, stropim ciupercile cu ulei de soia şi la cuptor cu ele.

După ce dă apa în clocot, punem noodlesii la fiert, să fim foarte atenţi la ei, nu am vrea să le lipească. Deasupra pastelor aşezăm legumele iar tofu-branza din soia rumenită la cuptor completează gustul.

Dacă am gătit un preparat vegan nu puteam să încheiem ziua fără o prăjitură raw-vegană, o prăjitură cu ciocolată şi afine-dar, fără coacere, pentru că nu ne dorim să mai folosim cuptorul, când afară e atât de cald.

Vom începe cu blatul, apoi vom face o cremă de afine şi o cremă de ciocolată. Cam 150 de grame de migdale şi 50 de grame de seminţe sau puteţi să faceţi mix din orice fel de seminţe.

Le adăugăm în blender şi la acest mix o să adăugăm şi 150 de grame de curmale pentru a îndulci şi a-şi lega mai bine blatul. Adăugăm şi două linguri de seminţe de in după ce am pus seminţele de in, adăugăm şi puţină apă.

Prima cremă pe care o pregătim este cea de fructe. Avem nevoie de 250 de grame de caju hidratat şi putem să folosim orice fructe dorim.

Crema este foarte simplu de făcut, vom folosi caju, în cazul nostru afine, stafide, ulei de cocos şi puţină apă dacă simţim nevoia. Caju-ul l-am hidratat peste noapte, pentru a elimina o parte din grăsimi

Dacă vreţi să rămână ca un mousse, să nu se întărească crema, atunci puteţi să renunţaţi la uleiul de cocos şi doar adăugaţi puţină apă. Altfel, dacă vreţi să o puteţi tăia felii după ce aţi lăsat-o la congelator, se adaugă uleiul de cocos.

Pentru acest desert, nu am folosit deloc zahăr, ci doar curmale şi stafide. Ăsta este unul dintre avantajele prăjiturilor raw-vegane, pe lângă asta nu conţin gluten şi îşi păstrează toţi nutrienţii.

Dacă vorbim de stilul vegetarin este un stil sănătos, e vorba de post până la urmă, fără lactate, fără niciun fel de proteină animală. Sigur că şi cofetăria raw- vegană oferă foarte multe, a mânca un desert cu miere, cacao şi roşcove nu e nimic rău, dar trebuie să ne uităm la calorii pentru avem multe calorii din nuci, seminţe, migdale, toate acestea au 800-1000 de kcal pe 100g-produs.

Specialiştii spun că aceste diete nu sunt însă potrivite tuturor. Dacă decideţi să adoptaţi alimentaţia vegană sau raw-vegană, consultaţi medicul, pentru că un regim alimentar lipsit în totalitate de proteine poate avea consecinţe asupra organismului.