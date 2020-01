Excelent experiment Running Mag: cum e maI bine sa arzi calorii pe banda la sala ... 5 reguli de respectat

Dovada empirică a valabilitaţii acestui sistem sunt culturiştii care se pregătesc pentru concursuri. Prin definiţie, aceşti sportivi sunt experţii absoluţi în exerciţii şi nutriţie, în manipularea corpului pentru a-l transforma în cea mai bună versiune posibilă. Iar când vine vorba de slăbit, nu vei vedea niciodată vreun culturist sprintând pe bandă sau pe stadion ci dimpotrivă: ore şi ore de mers lent, pe drept sau înclinat, la limita gâfâielii. Rezultatul: procente de grăsime de 4-6%, pentru câteva momente de glorie pe scenă, în lumina reflectoarelor. Chapeau bas!

Şi acum, că ne-am lămurit cum mersul distruge grăsimea mai eficient decât alergatul, ne-am întrebat dacă cei care merg pe banda înclinată au un avantaj în faţa celor care merg “pe drept”.

Şi iată-ne, din nou, pe mâna lui Paul Sittner, directorul clinicii Sport Therapie şi stăpânul absolut al spiroergometriei – metodă prin care aflăm în timp real ce procent de glucide şi lipide utilizăm în timpul activităţilor fizice. Protocolul de testare a fost unul simplu, comparând arderile metabolice în aceeaşi parametri (subiectul testat, momentul zilei, alimentaţia pre-test, etc…) în cazul mersului şi alergatului pe banda înclinată versus mers şi alergat la înclinaţie zero.

Pentru planul drept am pornit cu 3 km/h şi am crescut cu 0,5 km/h până la 11 km/h, în timp ce pe planul înclinat (20%) am demarat tot la 3 km/h şi ne-am oprit la 6,5 km/h – deja devine probă de supravieţuire să alergi la această înclinaţie.