Diana Stejereanu recomanda o Reteta rapida de inghetata si o reteta rapida de ciocolata cu putine calorii. Se fac acasa, in mai putin de 3 minute!

- un avocado: 300 calorii

- 2 lingurite de iaurt cremos

- o curmala

- o lingura de cacao

Mixat in blender si mutat intr-un borcanel de pus la frigider pentru ca oxideaza. Vezi video:

E bine sa stiti ca:

Avocado conține vitaminele: A, C, D, E, K, B6, B12, grăsimi bune și 25% din doza zilnică recomandată de vitamina C. De asemenea, avocado conține minerale precum: calciu, fier, potasiu, magneziu, fosfor, potasiu, cupru, mangan și altele.

Curmalele se numara printre fructele cele mai bogate in calorii, mai ales din cauza faptului ca sunt consumate, in mod obisnuit, atunci cand sunt uscate. Cele mai multe calorii provin din carbohidrati, dar si din proteine. Cu toate astea, curmalele contin cantitati insemnate de minerale si vitamine, dar si fibre.

Consumul de cacao prezinta foarte multe beneficii asupra sanatatii. In plus, pudra de cacao nu creeaza dependenta, asa cum se intampla in cazul consumului de cafea. Aceasta este bogata in minerale precum: calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, fier, alaturi de vitaminele din complexul B (B1, B2, B3, B6, B9). De asemenea, consumul de cacao previne bolile cardiovasculare si combate anumite complicatii care se intalnesc la persoanele in varsta.

Bogat in calciu, iaurtul reprezinta o alegere ideala atunci cand vrei sa mananci putin si sa fii satula pentru mult timp.

Fructele congelate sunt culese in momentul in care sunt complet coapte, adica atunci cand calitatile nutritive ating valorile maxime. Odata culeste, acestea sunt spalate si, de multe ori blansate, taiate si imediat congelate si ambalate. Tot acest proces dureaza cateva ore, astfel incat calitatile nutritive ale acestora sa se pastreze cat mai bine,

Daca fructele congelate nu sunt blansate (n.r. proces de strilizare care implica oparirea), pot fi tratate cu acid ascorbic, adica cu o forma de vitamina C, ori cu zahar, pentru prevenirea stricarii. In general, nicio alta substanta chimica nu este adaugata inainte de congelare. Singurul moment in care fructele congelate isi pot pierde din calitatile nutritive este momentul blansarii. Blansarea presupune oparirea, pret de cateva minute, a fructelor, astfel incat sa fie omorate bacteriile si sa se conserve cat mai bine gustul fructelor, culoarea si textura. Totusi, in timpul acestui proces se pot pierde nutrienti solubili in apa precum vitamine din complexul B ori vitamina C. Pierderea de nutrienti nu este, de cele mai multe ori, mai mare de 50%, insa exista si cazuri in care se limiteaza la 10%. Acest lucru nu este valabil in cazul fructelor congelate care nu au fost blansate, asadar e indicat sa citim eticheta produselor congelate pe care le achizitionam, pentru a face alegerea cea mai buna.