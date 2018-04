Totul despre boala care l-a ucis pe DJ AVICII la numai 28 de ani. De obicei, la început nu doare, iar simptomele sunt confundate cu ale altei afecțiuni

DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani, din cauza pancreatite acute. Pe numele său Tim Bergling, Avicii a fost găsit mort în Oman.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate, acesta suferind de PANCREATITĂ ACUTĂ, boală dezvoltată în urma consumului excesiv de alcool. De obicei, la început nu doare, iar simptomele sunt confundate cu alte afecțiuni

Femeile, mai afectate decât bărbații

Pancreatita reprezintă inflamaţia pancreasului, organ în formă de frunză cu lungimea de aproximativ 12 centimetri. Acesta este înconjurat de partea inferioară a stomacului şi de peretele duodenului (prima porţiune a intestinului subţire, care se află în continuarea stomacului).

Inflamaţia pancreasului poate fi produsă de calculi biliari, alcool, diferite medicamente, anumite infecţii virale şi enzime digestive.

Simptomele nu trebuie neglijate!

dureri abdominale severe localizate în epigastru, inferior de stern



durerea iradiază frecvent către spate şi rareori apare iniţial în abdomenul inferior



când pancreatita e produsă de calculii biliari, durerea debutează brusc şi atinge intensitatea maximă în câteva minute, apoi rămâne constantă şi severă, având caracter penetrant şi persistând timp de câteva zile

tusea, mişcările energice şi respiraţiile profunde accentuează durerea

majoritatea pacienţilor au stări de greaţă şi prezintă vărsături, uneori până când nu mai au ce să elimine din stomac



unele persoane care fac pancreatită în urma abuzului de alcool pot să nu dezvolte deloc simptome în afara durerii moderate, iar altele au stare generală foarte alterată, au aspectul de om bolnav, sunt transpirate şi au puls rapid (între 100 şi 140 de bătăi pe minut) şi slab, precum şi frecvenţă respiratorie crescută



iniţial, temperatura corporală poate fi normală, însă creşte în decurs de câteva ore, ajungând între 37,7 şi 38,3 grade Celsius

pe măsură ce pancreatita acută se agravează, pacienţii devin din ce în ce mai puţin conştienţi de mediul înconjurător, iar unii ajung aproape în stare de inconştienți

ocazional, albul ochilor (sclera) capătă o coloraţie gălbuie

Piesele lui Avicii de pe YouTube aveau peste 2 miliarde de vizualizări. În 2016 anunțase că renunță la concerte, pentru că îi lăsau prea puțin timp să se ocupe și de persoana sa.

”Este o durere profundă să anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut și sub numele de Avicii. A murit în Muscat, Oman, vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și vă rugăm să respectați nevoile acestora de confidențialitate în acest moment. Nu vor fi făcute alte declarații”, au anunțat apropiații printr-un comunicat, potrivit hollywoodreporter.com.