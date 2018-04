Atenție mare la ziua de MÂINE. Două zodii se pregătesc pentru cel mai important moment din viața lor!

Iata principalele caracteristici pentru horoscopul lunii APRILIE la fiecare zodie:

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saturn iti va testa determinarea si entuziasmul in prima saptamana deci seteaza-ti obiectivele precis. In a doua saptamana, relatiile, comunicarea si asocierile sunt resursele ce iti fac viata mai usoara. Luna noua iti va aduce schimbari surprinzatoare de situatii.

Este important sa nu te incordezi pentru ca Chiron abia intra pentru 9 ani in Berbec pe 14 aprilie si ai nevoie sa te acomodezi bland cu energia aceasta. In ultima parte a lunii, continua sa te misti mai incet si astfel multe se vor rezolva si clarifica de la sine.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pentru tine este o luna foarte placuta de la cap la coada. Venus te acompaniaza si Soarele va intra in semnul tau. In prima jumatate a lunii, Marte si Saturn iti vor da energie si determinare de care vor beneficia toate eforturile tale.

La jumatatea lunii, nu te astepta la prea multe de la altii sau de la tine, pentru ca asteptarile creaza o stare care iti poate afecta acest timp propice. In ultima parte a lui aprilie, lucrurile devin ceva mai serioase dar sa ramai deschis si flexibil si solutiile vor veni spre tine.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pe durata acestei luni vei fi alertat de intelegeri eronate, interpretari sau lucruri incomplete referitoare la ultimele proiecte lasate in derulare din aprilie. Din fericire, tu nu duci lipsa de idei bune, asa incat vei duce totul la rezultate satisfacatoare.

Ai nevoie sa ai rabdare, in special in prima parte a lunii. Priveste indeaproape orice situatie, cantareste bine lucrurile si apoi sa ai o abordare de pas cu pas ca sa aduci imbunatatiri. Finalul lui aprilie iti aduce tot suportul necesar. Sa fii deosebit de atent la comunicarea clara si onesta, atat a ta cat si a celor din jur spre tine.

RAC (22 iunie – 23 iulie)

Prima jumatate a lunii este dominata de contacte noi si de hranirea si intretinerea relatiilor. Bucura-te sa imparti frumusetea vietii cu alti oameni. Compromisurile sunt inevitabile pe durata existentei umane, dar nu exagera. Altfel, nu te vei simti liber iar Luna noua din Berbec, impreuna cu Uranus, vor lovi din plin ca sa aduca un aer puternic de eliberare vrei nu vrei. Totusi, Luna iti va imbogati viata cu inovatii proaspete. Iata o buna oportunitate sa iti dai un impuls si un nou start unde ai nevoie! In ultima parte a lui aprilie, se va instala mai mult calm si mai multa armonie.

LEU (24 iulie – 23 august)

Iata un aprilie creativ pentru tine ! Incepi luna cu analize detaliate in domeniile vietii in care ai nevoie. Daca este ceva ce trebuie schimbat, poti actiona imediat. Asuma-ti responsabilitatea pentru a face pasi intr-o noua directie. Nu tinti exagerat de sus dar fa ceva. In primele trei saptamani ai cele mai bune sanse sa resusciti situatii blocate sau sa creezi ceva complet diferit pe care o poti modela si stabiliza in ultima parte a lunii.

FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Pentru tine, o era noua incepe acum. Chiron, a carui pozitie joaca un rol important pentru Fecioare, se va muta in Berbec, miscarea aceasta petrecandu-se pe durata a catorva luni pana la finele lui septembrie 2018, apoi va ramane acolo pentru 9 ani.

Starea caracteristica a Berbecului va aduce in tine o componenta ce iti va face felul de a fi mult mai putin complicat decat te stii, permitand astfel mai multa energie benefica sa fie valabila pentru tine. Poti sa abordezi obstacolele cu o stare de spirit pozitiva si intr-o maniera mai relaxata si toleranta si vei fi gata sa iti asumi riscuri chiar daca altii te vor sfatui sa nu o faci.

BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

SCORPION (24 octombrie – 23 noiembrie)

In aceasta luna poti deja culege primele roade a ceea ce a inceput in ianuarie. In aprilie, majoritatea proceselor tind sa iti mearga relativ silentios, ceea ce va deveni din ce in ce mai pronuntat ca tendinta in urmatoarele luni. Te poti expanda si dezvolta in interiorul tau, ceea ce nu exclude si anumite manifestari in lumea exterioara. Insa nu te astepta la prea multe in exterior, nici de la tine nici de la altii. Cu cat mai putina agitatie faci, cu atat mai mari iti vor fi realizarile interioare. Bucura-te de viata asa cum este si ramai in liniste, tacut si fara dramatizari. Ultima saptamana din aprilie aduce un plus de energie.

SAGETATOR (23 noiembrie – 21 decembrie)

Priveste in urma, ca si la Scorpion, si tu vei beneficia de ceea ce deja ti s-a aratat sau ai initiat din ianuarie incoace. Dezvoltarile se muta in runda urmatoare, asa ca adanc in tine primele seminte deja inmuguresc, vor inflori si vei culege roadele coapte spre septembrie si toata toamna. La suprafata, nimic semnificativ nu se va misca din loc acum. Stiind asta, iti poti permite sa te relaxezi cu bucurie in ceea ce este deja si ceea ce vine spre tine. Pana la finele lunii vei putea implementa anumite masuri palpabile pentru ce ti-ai propus.

CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

In prima saptamana a lui aprilie, este important sa fii in stare de atentie si expectativa in loc sa te impingi pe tine si pe altii inutil in fata doar de dragul de a avansa. Dupa acea saptamana, apare in joc mai multa incredere de sine. Gandeste-te la realizarile si dezvoltarile care deja au avut loc anul acesta si permite-ti un timp sa experimentezi, simti si analizezi ceea ce este deja la dispozitia ta acum si aici. In loc sa cultivi excesiv viata sociala si participarea in comunitate, ai putea sa meditezi, sa te bucuri de muzica si de arta de a merge la plimbare pe jos zilnic. Pana la finele lunii, aceasta energie oricum se va orienta mai mult spre interiorul tau, dar iti va lasa suficienta putere pentru munca si activitatile de fiecare zi.

VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Orice doresti sa initiezi cu vigoare, mai bine fa-o acum in aprilie. Intre luna mai si luna noiembrie, energia se va schimba complet si multe procese se vor incetini. Pe de alta parte, poti lansa multe creatii, inovatii in aprilie dar ele nu vor genera roade palpabile pana in iarna, si asta in cel mai devreme caz. Cel mai mult dinamism se dezvolta in jurul Lunii noi si influenta sa va dura pentru aproximativ trei saptamani. Asadar, pune-ti deoparte orice indecizie sau letargie si treci la actiune ! Ai timp mai tarziu sa ajustezi orice.

PESTI (19 februarie – 20 martie)

Aceasta luna aprilie iti este marcata in totalitate de relatii si de un puternic sens si sentiment de comunitate pe care il ai. Relatiile de orice fel sunt de succes daca aveti valori comune. Nu conteaza daca aceste valori sunt limitate la a privi la televizor si a bea o bere sau este vorba de valori etice sau de cai spirituale comune. Imediat ce unul din cei doi deviaza ca valori de la valorile celuilalt, imediat apare mai putina intelegere si compatibilitate. Daca vei lua asta in considerare, va fi mult mai usor pentru tine sa ai relatii satisfacatoare in aprilie si deci stari emotionale pozitive.