Cele două zodii masculine care vor doar amor. Nu le pasă de sentimente!

Se spune despre bărbați că se gândesc doar la relații intime când o femeie și că unii dintre ei doar asta vor. Ei bine, în mare parte este adevărat.

Există bărbați care nu sunt adepții relațiilor de lungă durată. Astrele ne dezvăluie care sunt cele două zodii de bărbați care vor doar amor de la femeile din viața lor. Aceștia le vor cuceri și vor face tot posibilul să le intre în inimă și în minte până vor obține ce își doresc, adică amor. Unul dintre acești bărbați sunt născuți sub un semn de aer, iar celălalt sub un semn de foc.

Primul este maestru în vorbe dulci și mieroase. Doar cu o singură replică pot înmuia orice femeie. Acest bărbat se descurcă de minune să atragă orice femeie în patul lui, fără a deschide vreun subiect despre amor pentru a nu-și da seama care sunt intențiile lui de fapt. Parcă are un magnet imens care atrage femeile în așternuturile lui. Când vine vorba de flirt, nu are concurență și știe ce trebui să spună și să facă pentru a cuceri inima oricărei femei. Are un farmec aparte și doar cu o singură privire poate atrage atenția femeii pe care și-o dorește.\

Celălalt bărbat, cel născut sub un semn de foc, este cunoscut pentru stilul său haotic de viață, dar ales pentru numeroasele lui aventuri. Când vine vorba de amor, este pus doar pe rele, însă într-un sens bun, desigur. Acești nativ nu sunt adepții relațiilor de lungă durată pentru că nu le place să dea explicații sau să facă compromisuri pentru parteneră. Totuși, dacă va exista situația în care va merge la altar și va face pasul cel mare, acești nativ vor fi mereu infideli.

Poate că ți-ai dat seama deja despre cine este vorba, iar dacă nu ți-ai dat seama, este vorba despre bărbatul LEU și bărbatul BALANȚĂ. Aceștia doi sunt cuceritorii zodiacului. Există totuși niște diferențe mari între acești doi nativi. Dacă bărbatul balanță vrea să păstreze o aparență și se dă drept cel mai romantic bărbat existent, bărbatul leu nu se teme să arate că se gândește doar la amor.

Sursa: estisuperba.ro