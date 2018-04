Nu mai e nimic de făcut. Cele DOUĂ zodii care pun punct unei relații și încep o nouă viață în acest weekend!

HOROSCOP – Berbec

Reactia ta de astazi ii va uimi pe multi. Mai ales pe cei care profita de bunatatea ta. Mereu esti atent cu cei din jur, insa cand constati ca nimeni nu ridica un deget atunci cand ai avea si tu nevoie de ajutor, iti schimbi atitudinea.

HOROSCOP – Taur

Munca te-a solicitat cam mult in perioada asta, asa ca te simti mai obosit decat de obicei. Incearca sa-ti acorzi mai multa atentie. Trebuie sa te inteleaga si cei care asteapta de la tine sa dai totul.

HOROSCOP – Gemeni

Ai reusit sa te odihnesti mai mult in ultima perioada si te simti din ce in ce mai bine. La job ai parte de o zi linistita, asa ca vei fi in forma maxima seara cand o sa o petreci in compania celor dragi.

HOROSCOP – Rac

Este o zi potrivita pentru a pune in aplicare un plan mai vechi pe care l-ai facut cu partenerul de viata. Daca il respectati intocmai, reusiti sa faceti rapid ceea ce v-ati propus.

HOROSCOP – Leu

Ai primit o veste si incepi sa dai telefoane prietenilor sa-i pui la curent. Totusi, verifica informatia inainte sa o distribui peste tot. Nu vrei sa fi acuzat de “fake news”…

HOROSCOP – Fecioara

Seara urmeaza sa pleci undeva cu familia. Gandul iti sta numai la asta si nu te poti concentra deloc la ceea ce ai de facut la job. Ai grija sa nu lasi treburile neterminate. Sa nu incurci pe cineva.

HOROSCOP – Balanta

Un cadou primit din partea unei rude te ia prin surprindere. Era ultima persoana de la care te asteptai sa primesti asa ceva. Nici nu stii cum sa reactionezi.

HOROSCOP – Scorpion

Esti foarte eficient astazi. Ai multa energie si reusesti sa rezolvi repede o multime de treburi si la munca, dar si acasa. Interesant este ca, totusi, nimeni nu pare sa observe asta…

HOROSCOP – Sagetator

Esti foarte bine dispus si faci un gest care-i surprinde pe toti. Nimeni nu cunostea aceasta latura a ta. Dupa ce termini, du-te acasa si incearca sa te odihnesti pentru ca meriti!

HOROSCOP – Capricorn

Va fi o zi agitata la munca.Nu reusesti sa te incadrezi in timp. Ai ramas singur sa termini ceva si ti-e teama ca nu mai ajungi la timp la intalnirea programata spre seara. Vezi, poate nu este totul chiar urgent…

HOROSCOP – Varsator

Pierzi cam mult timp astazi pentru ca te complici singur. Totul se putea rezolva mult mai usor, insa tu vrei sa faci lucrurile asa cum trebuie. Nu-i nimic, cel putin va iesi asa cum iti doresti.

HOROSCOP – Pesti

Un telefon primit de dimineata te determina sa iti anulezi tot ceea ce aveai in program. Cineva drag are nevoie de ajutorul tau si, in rest, nimic nu mai conteaza. Te bucuri ca poti fi de folos.