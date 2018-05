Zodii norocoase în luna MAI: BANI și AMOR pe săturate! Le va merge excelent pe toate planurile

Astrologul Mariana Cojocaru a explicat ce amprente astrale sunt semnificative in anul 2018, valabile si pentru luna mai. Ce planete vor intra în mers retrograd şi care sunt fenomenele astrale unice ale anului 2018.

HOROSCOP 2018 BERBEC

Datorită faptului că Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter în casa câştigurilor materiale şi alianţelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toţi nativii care vor dori să aibă o viaţă mai bună vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun, mai bine plătit datorită acestei conjuncţii astrale.

HOROSCOP 2018 TAUR

Conjuncţia astrală le dă posibilitatea Taurilor în 2018 să intre în alianţe foarte interesante care să le aducă bani şi profit. Cei care vor sta deoparte şi nu se vor implica, aşteptând să le curgă din cer norocul, se pot treci că traversează anul şi nu vor şti cum să se descurce.

HOROSCOP 2018 LEU

Coada dragonului este in Varsator, totul functioneaza perfect pe aceasta axa karmica. Relatiile sunt interesante si in ceea ce priveste relatiile matrimoniale sau posibilele relatii matrimoniale care pot sa apara intr-un astfel de an. Este foarte interesant de stiut faptul ca destinul nostru reprezinta ceva, iar axa karmica tine de soarta. Pentru cei care vor sa rupa o relatie care tine de trecut si care nu functioneaza, acum pot sa isi ia deciziile si sa indrazneasca sa faca acest lucru. Altii au facut deja, altii deja se pregatesc pentru relatii noi. Daca nu si-au gasit inca pe cineva, spre finele anului 2018 se pot contura decizii legate locul de munca, pot sa apara proiecte interesante, ofertele nu vor lipsi. Daca stai ascuns, nimic nu se intampla, nimic nu vine mura in gura. Leul este favorit din toate punctele de vedere.

HOROSCOP 2018 FECIOARA

Are un 2018 cu aspecte pozitive din perspectiva Neptuniana si Kironiana. Neptun si Kiron dau Fecioarei un plus de valoare de ordin spiritual pentru ca Neptun e planeta Credintei. Fiind o planeta blanda, Fecioarele se vor gandi foarte bine la tot si la toate: si la cariera, si la partea care tine de justitie. Aici ma refer la justitia interioara si exterioara, terestra si divina, pentru ca nu de multe ori ne gandim ca aceasta pozitie care tine de norocul divin functioneaza perfect aducandu-le un plus de valoare. La unii financiara, la unii in zona iubirii, la altii vine cu protectorat astral si la cei mai multi Fecioara Maria aduce protectorat astral.