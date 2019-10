A aflat că iubitul ei este căsătorit, așa că s-a răzbunat, chiar în timpul unei partide de amor: „Am crezut că o să mor!”

Un soț infidel a primit o pedeapsă cruntă, de la amanta sa, în timpul unei partide de amor. Tânăra i-a propus un joc inedit, iar bărbatul s-a lăsat legat la ochi. Câteva minute mai târziu, a simțit o durere cumplită. Acum este divorțat și vrea ca fosta lui amantă să ajungă în spatele gratiilor pentru ceea ce i-a făcut.

„Iubitule, am o surpriză pentru tine!”

Au fost ultimele cuvinte duioase pe care Sergio Fernandez, un bărbat însurat, le-a auzit de la tânăra cu care avea o aventură. Dezbrăcat, s-a lăsat legat la ochi, mâini și picioare. Câteva minute mai târziu, a simțit o durere soră cu moartea. Amanta, dornică de răzbunare, dupe ce aflase că era căsătorit, îi mutilase organul sexual cu o foarfecă de grădină.

Brenda Barattini, în vârstă de 27 de ani, a fost arestată în noiembrie 2017, în Cordoba, Argentina. Rănile bărbatului au fost atât de grave, încât tânăra a fost acuzată de tentativă de omor.

Procesul a început în urmă cu câteva zile, iar procurorii cer pedeapsă maximă pentru inculpată.

„Am crezut că o să mor, nu știam ce-mi făcuse, nu vedeam nimic. Am reușit să mă ridic, mi-am pus pantalonii, am luat telefonul și am sunat la Salvare. Am încercat să plec, dar nu m-a lăsat, a început să mă insulte. Mă trăgea de tricou, de păr, orice, doar să nu ies din casa ei”, a povestit Fernandez, în fața judecătorului.

Surse din anchetă au dezvăluit faptul că procurorii au dovezi că atacul a fost premeditat. Potrivit acestora, Barattini căutase pe internet cele mai eficiente metode de a mutila organe genitale masculine și își notase fiecare detaliu al planului de răzbunare într-un jurnal.