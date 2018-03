Fă-ți TESTUL IUBIRII! Te va ajuta să-ți definești relația: amanți, iubiți sau suflete-pereche? Voi ce sunteți?

Este o relație de amiciție sau este ceva mai mult de atât?Ține minte că totul depinde de ține și trebuie să răspunzi cât se poate de sincer la aceste întrebări. Află în ce stadiu se află relația voastră!

Mai jos vei găși rezultatele. Trebuie să alegi litera corespunzătoare și rezultatului tău va fi litera care se repetă cel mai mult.

Când ești la serviciu…

a) îi trimiți un sms incitant în care îi povesteșți despre visul erotic pe care l-ai avut cu o seară înainte

b) Îl suni cel puțîn o dată că să-i spui cât de mult îl iubeșți

c) Îi dai un sms în care îi urezi serviciu ușor după care va vedeți fiecare de ale vostre. La finalul programului veți avea suficient timp și pentru voi

În mășînă, în drum spre casă…

a) la primul semafor scapi „din greșeală” rujul sub scaun și te apleci peste picioarele lui să-l ridici

b) îi spui că ți-a fost dor de el și că abia așteptai să se termine programul

c) discutați despre ultimele noutăți și despre ce s-a mai întâmplat pe la serviciu

În bucătărie…

a) pregătești masă de seară cu mișcări lascive, folosindu-te de obiectele din decor pentru a improviza un show erotic. Este posibil să nu mai gustați primul fel și să ajungeți direct la deșert!

b) Te bucuri când se oferă să te ajute deoarece vrei să-l simți mereu în preajma

c) Îl rogi să te ajute știind că acest lucru nu-l deranjează câtuși de puțîn

La cinema, în timp ce vizionați un film de groază….

a)îi pui o mâna pe picior și o lași încet să coboare mai jos și mai jos…

b) Te prefaci speriată că să ai un pretext pentru a te refugia în brațele lui

c) Radeți pe înfundate de scenele previzibile și prost regizate

La o petrecere…

a) profiți de faptul că toți cei din jur nu sunt atenți pentru a va harjoni și a va sărută pasional

b) nu ratați niciun dans pentru a petrece cât mai mult timp unul în brațele celuilalt

c) Profitați de ocazie pentru a va simți bine în compania prietenilor voștri coumuni

Pentru ține, bărbatul ideal…

a) este un romantic incurabil și un amânt înfocat în dormitor

b) este cel care mă face să simt fluturi în stomac de fiecare dată când suntem împreună

c) este un soț devotat și un tată iubitor

Iar iubitul tău…

a) este exact așa cum mi-am dorit să fie bărbatul de lângă mine: tandru și pasional, în momentele noastre de intimitate

b) este cel care îmi redă echilibrul și mă umple de energie la sfârșitul unei zile grele de muncă

c) Este persoană pe care știu că mă pot baza atunci când am o problema

Majoritatea a)

Iubirea voastră este mai mult decât chimie: este adrenalină pură! Este suficientă o simplă atingere sau un sărut ceva mai pătimaș că să va aprindeti instantaneu. Iar în dormitor sunteți amanții perfecți!

Majoritatea b)

Deși sunteți împreună de ceva vreme, va iubiți la fel de mult că în prima zi și nu este vorba doar de atracție fizică. În cazul vostru sentimentele sunt pe primul plan iar sexul vine să dea culoare și pasiune unei relații aproape perfecte!

Majoritatea c)

Sunteți amândoi suficient de maturi să înțelegeți că iubirea nu poate dura o viață întreagă. Prin urmare v-ați dat mâna și ați decis să fiți parteneri de cursa lungă. Asta nu înseamnă că la mijloc nu ar fi atracție fizică și sentimente, doar că în cazul vostru vorbim despre o relație bazată pe încredere, reciprocitate și respect, scrie feminis.ro.