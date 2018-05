Învață-le! 6 lucruri care "aprind" instant orice bărbat. Al cincilea provoacă scântei în dormitor

Atunci când vine vorba de amor, lucrurile pot deveni cu adevarat incendiare, mai ales dacă știi câteva trucuri în materie de amor.

Iată câteva sfaturi pe care le poți adopta pentru a fi mai bună în dormitor și pentru a-ți surprinde partenerul când se așteaptă ce mai puțin.

1. Ar trebui să apelezi la latura ta creativă.

Bărbaților le plac femeile spontane și care vin mereu cu idei noi legate de amor. Dacă inițiezi o partidă în sufragerie pe canapea sau pe covor, sigur îl vei surprinde și-i va plăcea la nebunie. Pentru a condimenta puțin actul intim poți chiar să-l legi la ochi. Acest lucru îl va incita cu siguranță pentru că nu va știi care va fi locul următor în care îl vei săruta sau atinge.

2. Nu judeca dorințele partenerului în materie de amor.

Dacă partenerul tău îți spune fanteziile pe care le are, nu-l judeca. Dacă îți spune, înseamnă că are încredere în tine și se așteaptă la un răspuns sincer din partea ta. Comunică cu e și spune-i dacă vrei sau nu să faci lucrurile pe care ți le cere. Ascultă întotdeauna ce are de spus și nu-l face să se simtă prost că ți-a spus.

3. Vorbește murdar din când în când.

Bărbați adoră când femeile le șoptesc la ureche tot ce ar vrea să le facă. Acest lucru îi incită și se simt doriți.

4. Nu te pune pe tine pe primul loc în timpul amorului.

De cele mai multe ori, uităm în momentele intime de partener și ne axăm mai mult pe plăcerea noastră. Nu fi una dintre aceste femei pentru că partenerului tău nu-i va plăcea. Axează-te pe punctele lui erogene și el va avea grijă să atingi și tu plăcerea maximă.

5. Nu te teme să fii puțin mai gălăgioasă.

Dacă te bucuri de plăcere, arată-i. Nu te abține să-i demonstrezi că îți place ce face. Bărbaților nu le plac femeile care nu reacționează deloc în dormitor. În plus, gemetele tale de plăcere vor fi un semn pentru el că se descurcă bine.

6. Oferă-i o priveliște de neuitat.

Bărbații se simt cel mai bine atunci când sunt stimulați din punct de vedere vizual. Le place la nebunie să aibă priveliște la corpul femeii iubite și să o devoreze din priviri.

Sursa: estisuperba.ro