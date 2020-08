Breb, satul de poveste din Maramureș, cucerit de turiști: ”Am văzut multe poze pe Instagram și am zis să venim și noi. E foarte frumos!”

Satul de la poalele munţilor Gutâi, cu uliţe pietruite şi case vechi de un secol, este un colţ de rai pentru turiştii care caută liniştea. Localitatea de poveste a devenit cunoscută pe reţelele de socializare datorită fotografiilor postate de oamenii care au vizitat-o.

”Foarte multe poze pe instagram cu Breb şi am vrut să vedem şi noi zona. E prima dată când suntem în Maramureş şi chiar vrem să vedem cum trăiesc oamenii în zona asta. Am mai văzut o familie care a făcut poze aici în costum popular şi atunci am făcut şi noi. A fost foarte drăguţ şi ne-au dat vreo trei costume să ne alegem.”, a povestit Oana, turistă.

Prima oprire a turiştilor este la restaurantul din sat. Aici, luxul înseamnă să iei masa direct pe iarbă.