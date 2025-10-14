Antena Căutare
Medicool sezonul 9, 14 octombrie 2025. Camel toe: Soluțiile care te pot ajuta să te simțu mai confortabil în propria piele

Episodul 25 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 14 octombrie 2025. Doctorul Mihail Pautov, alături de Lorelai și Ioana Drăgan, medic ginecolog, abordează un subiect delicat și adesea tabu, „camel toe”, termenul folosit pentru a descrie conturul labiilor vizibil prin hainele mulate. Invitații discută despre percepțiile societății, rușinea asociată cu acest subiect și soluțiile care pot ajuta femeile să se simtă mai confortabil în propria piele.
14.10.2025
