Ce mai face și cum arată Dănuț Barbu de la MPFM. Fostul iubit al lui Carmen a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți

În perioada cât a fost la Mireasă pentru fiul meu, Dănuţ a format și un cuplu, însă lucrurile între el și frumoasa Carmen. Povestea lor de iubire însă nu a mai continuat după terminarea competiției, astfel că fiecare și-a văzut de drumul său în viață.

"La începutul competiţiei mi-au plăcut nişte fete, apoi mi-a picat cu tronc Carmen, pentru că ea a socializat cu mine mai mult şi ne înţelegeam mai bine.În casă am stat cu ea, cu tot cu pauze, cam şapte luni. Acum sunt singur, nu mai sunt cu Carmen de o lună şi jumătate. După competiţie, am fost împreună la munte, la mare, în croazieră, am vizitat locuri frumoase.

Am luat decizia să fim singuri, să nu complicăm lucrurile mai mult. Noi ne înţelegeam foarte bine ca şi amici, dar ca şi cuplu aveam multe minusuri. Posibil să fiu şi eu dificil, dar consider că într-o relaţie trebuie să se modeleze ambii parteneri. Nu sunt dezamăgit de relaţie, ci de faptul că nu s-a concretizat cu o nuntă. Eu visam la o nuntă cu ea. Sunt la o vârstă la care îmi doresc să fiu la casa mea.

E mult spus că eu şi Carmen suntem acum amici. Foarte rar ţinem legătura. Amicii se mai văd la un suc, noi nu. A fost o despărţire tristă. Nu cu certuri sau jigniri, ci pe cale amiabilă. Eu când mă las modelat, aş vrea să văd acelaşi lucru şi de cealălaltă persoană. Lucrez de două săptămâni, sunt bine pe planul ăsta”, a povestit Dănuţ, în noiembrie 2015, la Antena Stars.

Ce mai face și cum arată Dănuț Barbu de la MPFM

După ce s-a despărțit de Carmen, Dănuț de la MPFM a plecat să muncească în Anglia. Spre finalului anului 2021, a luat decizia să revină în România. El s-a stabilit în București, acolo unde lucrează pentru o firmă de curierat.

Pe contul său de Facebook, Dănuț scrie că este încă singur, semn că nu a avut noroc în dragoste în ultimii ani.

De asemenea, este aproape neschimbat. Deși au trecut aproape 7 ani de la momentul în care Mireasă pentru fiul meu s-a terminat, el și-a păstrat trăsăturile, inclusiv silueta. Singura diferență o reprezintă firele albe de păr, care se zăresc pe la tâmple.