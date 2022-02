Gala Mireasa Sezonul 5, 11 februarie 2022. Andreea a primit o scrisoare de acasă

Gala din 11 februarie 2022, de la Mireasa Sezonul 5. Andreea nu are o stare foarte confortabilă, există un factor declanșator. Iar numitorul comun pare să fie Cosmin: A făcut o chestie... a comentat la un material de genul lasă-mă...Eu am văzut că este schimbat și nu știam ce are, am vorbit în pauze să nu mai fumeze, atât... Cum o dau nu este deloc bine...". Pe fondul acestor situații, familia Andreei a simțit nevoia să transmită câteva gânduri.

