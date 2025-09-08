Antena
Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. În timpul petrecerii de sâmbătă seara, Adin și Lavinia recreiau un moment drag lor. Adin a simțit nevoia și de asigurări din partea Laviniei.
Luni, 08.09.2025, 16:45
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Concluziile băieților după petrecerea de sâmbătă seară
Luni, 08.09.2025, 17:01
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Dian a primit vizita familiei sale după ce Costina a...
Luni, 08.09.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Cristian și Alina, din ce în ce mai apropiați
Luni, 08.09.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Ceartă între Gabriela și celelalte fete din...
Luni, 08.09.2025, 16:17
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Ștefania a purtat o discuție cu Emily despre Liviu:...
Luni, 08.09.2025, 15:22
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025.Ștefania, supărată pe Liviu după un moment surprins cu...
Luni, 08.09.2025, 15:07
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Kiprianos, între Emily și Diana! Cu cine comunică mai...
Luni, 08.09.2025, 14:34
Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii
Vineri, 05.09.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Costina, concurenta care părăsește emisiunea în urma...
Vineri, 05.09.2025, 16:52
Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Sorin și Diana au ieșit la cafea! Concurentul nu a...
Vineri, 05.09.2025, 16:45
Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Alexandra nu își dorește o relație cu Virgil: „Nu...
Vineri, 05.09.2025, 16:29
Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Comportamentul Gabrielei, comentat de mame, dar și de...
Vineri, 05.09.2025, 15:54
17:57
Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum
17:18
Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Unde s-ar afla orașul pierdut
17:01
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Concluziile băieților după petrecerea de sâmbătă seară
16:58
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Dian a primit vizita familiei sale după ce Costina a părăsit competiția
16:51
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Cristian și Alina, din ce în ce mai apropiați
16:51
Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă
2
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică
3
Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție. Câți ani are bomba blondă Kelly Noonan Gores
4
De ce au ales Prințul William și Kate să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege. Motivul a ieșit la iveală
5
Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”
6
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante
