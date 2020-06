Alexandra, influențată de niște zvonuri la adresa lui Nuțu! "Ceea ce mă afectează este faptul că familia mea este hărțuită"

Între Alexandra și Nuțu au avut loc niște discuții serioase. Nutu o acuză că ascultă prea mult de ceea ce spun altii.

Momente amuzante în casa "Mireasa"! Lică și Petronela, joaca de-a cățăratul! |Video

Se pare ca Alexandra este influențată de părerea părinților ei, si de asemenea tânăra acuza ca fostele lui iubite îi cauta familia, lucru pentru care tânara este indecisă și are o dilema cu privire la o eventuală relație cu Nuțu.

"Am mai greșit ca m-am apropiat prea tare de tine si am spus niște chestii si am făcut altceva. Ceea ce ma afectează este faptul că familia mea este hărțuită", îi povestea tânara lui Nuțu.