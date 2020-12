Hosue of Talent by TRU lansează piesa "Visul Începe"

Miercuri, 02 Decembrie 2020, 11:52 Actualizat Miercuri, 02 Decembrie 2020, 11:57

Hosue of Talent by TRU (The Real You), invitați la "Neatza cu Răzvan și Dani", lansează primul single, "Visul Începe".