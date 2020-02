12 ani de Neatza cu Răzvan şi Dani. Cuza, roastul Ramonei: "Am ajuns să facem dragoste fiecare după programul lui. Eu noaptea târziu, ea..."

Cuza a realizat un roast de senzaţie la „Neatza cu Răzvan și Dani” având-o ca temă chiar pe iubita lui, Ramona Olaru.

Este clar că nu o să uităm prea ușor felul în care cavalerul ei i-a împăturit adevărurile. Glume, cum se mai zice! Ea nu va uita în niciun caz! "Am ajuns să facem dragoste fiecare după programul lui. Eu noaptea târziu, ea dimineața cu Răzvan și Dani"

Cuza a "perpelit-o" la foc MARE pe Ramona!

"Am emoții! Am scris zece pagini de glume și am rămas doar cu trei că pe restul nu le-ar fi înțeles Ramona!", începe ușurel Cuza.