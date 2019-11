De la Vegas a revenit la „Neatza cu Răzvan şi Dani”! Cum arată acum Silvia Lăuneanu, la 44 de ani! „În urmă cu 11 ani, Dani m-a întrebat când o să-mi iau o pereche de pantaloni cu fund!"

Silvia Lăuneanu, care a început să studieze vioara la șase ani și ulterior a absolvit Conservatorul, a fost stabilită în Statele Unite ale Americii, unde și-a întemeiat o familie, În prezent, trăiește în România alături de soțul ei și de fiul lor, Alexandru, în vârstă de trei ani și nouă luni.

Daniel Robu, revenit în țară după aproape trei ani în America, și-a lansat o trupă.

„Mi-am făcut un band – Daniel Robu and the agents și a fost un an 2019 foarte bun. Mergem cu bandul, dar ne scrie foarte multă lume. În toată această perioadă, de când am luat noi pauză, lumea ne-a scris foarte mult. Pentru noi înseamnă atât de mult! Noi nu am renunțat niciodată de tot la proiectul De la Vegas. Am zis să luăm o pauză”, a spus el, la „Neazta cu Răzavn și Dani”.