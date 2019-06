Neatza, lider de piață cu transmisia live din Delta Dunării: matinalii au încheiat în forţã o săptămână de ediții memorabile

Fiecare zi a început cu iz de vacanță, săptămâna aceasta, la Antena 1, căci Neatza a transmis live din Delta Dunării, marcând astfel o premieră în televiziune. Matinalii de la Antena 1 au reușit ca, printr-o desfășurare incredibilă de forțe, să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei.

Dimineața de joi, 20 iunie, a fost una în care Răzvan, Dani și gașca lor au dat deșteptarea telespectatorilor în stilul lor inconfundabil, iar ediția a fost lider de audiență pe publicul comercial, atingând cele mai mari cifre înregistrate săptămâna aceasta. Show-ul de la Antena 1, difuzat între 07:59 și 12:01, a adunat în faţa micilor ecrane aproape 410.000 de telespectatori la nivelul publicului din toată ţara, în minutul de aur, de la 08:10. La nivelul publicului din mediul comercial, cu vârste cuprinse între 18 si 49 de ani, show-ul a înregistrat o audienţă medie de 1,8 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 24,1%.

Deși au plecat la drum cu multe necunoscute, matinalii au reușit să transforme misiunea imposibilă a transmisiei live dintr-o locație unică, într-un succes fără precedent în televiziunea din România:

„Din punct de vedere tehnic, au fost 12 camere și sute de metri de cablu. Recepția de satelit a fost foarte complicată, pentru că insula pe care am fost nu are nici măcar semnal de telefon, iar pe toate le-am făcut noi- semnalul de telefon și cel de satelit. Am avut bază la satelit și încă trei rezerve. Carul și anexa se aflau pe apă, iar cea mai apropiată fâșie de uscat era la o oră distanță, cu barca de viteză. Edițiile din Delta Dunării au fost o provocare enormă și pot să declar că este cea mai spectaculoasă locație din care am transmis live până acum. Nimeni nu a făcut vreodată live de aici, deci a fost o săptămână cu totul și cu totul inedită”, a declarat Elena Păun, producătorul emisiunii.

Timp de patru ore, de luni până vineri, familia matinalului de la Antena 1 a adus voie bună în casele telespectatorilor încă de la prima cafea a dimineții. De la sporturi în natură, concursuri pe Dunăre și jocuri specifice, la ponturi de vacantă, invitați de seamă și rețete tradiționale din Delta Dunării, pregătite de Vlăduț, gașca veselă de la Neatza s-a asigurat ca fiecare ediție să fie cu totul și cu totul specială.

„Deplasarea în Deltă a fost, în primul rând, o provocare din punct de vedere tehnic, pentru că regizorul a vrut neapărat să folosim toată insula de aici, o insulă pe care nu ai voie să circuli cu mașini. Prin urmare, a trebuit să ne deplasăm pe jos, sau prin alte mijloace, iar în fiecare zi a trebuit să fac stretching după emisiune. Distanța între două puncte, cum ar fi zona de sport și bucătărie, sau zona de discuții, era în jur de 300-400 metri. Cu toate acestea, a fost foarte interesant să vezi o dezvoltare din punct de vedere tehnic, am alocat foarte multe resurse pentru emisia asta. Colegii au trecut și ei prin multe. Carul de reportaj era pe o barjă, undeva pe apă, și la fiecare trecere a unui vas, colegii din interior, care nu aveau geamuri, treceau prin momente cel puțin ciudate. Pentru mine a fost jumătate muncă, jumătate vacanță, pentru că după live, am petrecut timp și cu colegii și, fiind pe o insula, am făcut lucruri pe care în mod normal în București nu le-am fi făcut. Aș repeta această experiență și luna viitoare dacă s-ar putea! Ce am sesizat din start, față de alte deplasări, este că în Delta Dunării, fiind înconjurat de apă și liniște, nu există agitație. Mulțumim foarte mult celor din jur care s-au ocupat de această transmisie, în primul rând echipei, care a făcut ca totul să fie impecabil, din punct de vedere tehnic. Din ce am văzut pe cifre, am văzut ca foarte mulți oameni s-au uitat la noi, mai mult ca într-o săptămână normal din iunie, deci vreau să le mulțumesc și oamenilor care, practic, au vizitat Delta Dunării împreună cu noi!”, a adăugat Dani Oțil.

Primele cinci luni ale anului 2019 reconfirmă trendul pe care Antena 1 îl urmează încă din 2017 şi anume, întinerirea publicului telespectator. Producțiile stației din sezonul de primăvară precum Asia – Drumul Elefantului, Chefi la cuțite, Chefi la cuțite, Fructul Oprit, iUmor, Insula Iubirii sau Ultimul trib au adus stației segmente de vârstă tinere, aceasta reușind să-și consolideze afinitatea la nivelul segmentelor 25-24 ani și 35-44 ani.

Față de 2016, toate acțiunile strategice de programare și marketing susţinute în ultimii ani s-au dovedit extrem de benefice, reușind să contribuie la consolidarea afinității stației la nivelul segmentului tânăr 25-34 ani. Astfel, față de anul 2016 vorbim despre o creștere de +20% a indexului de afinitate la nivelul publicului urban, pentru aceastã categorie de vârstă. De asemenea, stația a atras în proporții mai mari femeile din mediu urban din segmentele de vârstă 25-34 ani și 35-44 ani, înregistrând creșteri de +11% respectiv +14% la nivelul indexului de afinitate, care atinge valori de peste 110%.

