Incredibil! Terapia cu foc, energie pentru organism

Atunci când apar primele simptome ale răcelii, unii apelează la medicamente, iar alții la medicină alternativă. Terapia cu foc și acupunctura sunt două tehnici tradiționale din medicina chineză care ne pot ajuta în acest sezon rece.

"Terapia cu foc este una dintre metodele simple și eficiente ale medicinei tradiționale chineze, care se folosește în special pentru profilaxia și tratarea afecțiunilor respiratorii de sezon. Îmbină efectul unei saune umede cu acțiunea strict specifică pe zona pulmonară, folosind anumite elemente din teoria medicală chineză, acele puncte care corespund cu anumite organe interne și prin această terapie, prin uleiul care se folosește la început pentru încalzirea și masajul zonei" , a povestit dr. Ciprian Popescu, specialist în medicină tradițională chineză.

Sandra a venit de la primele simptome ale răcelii și a avut nevoie de o singură ședință.

"Nu folosesc medicamente și am vrut să folosesc ceva naturist. Am simțit căldură, dar o căldură benefică, imediat am simțit la sinusuri și la spate, chiar s-a simțit foarte bine", a povestit Sandra.