Paula Seling, mărturisiri emoționnante despre Elena, fetița pe care a adoptat-o. Cum a reacționat când i-a spus prima dată „mamă”

Paula Seling a fost în platoul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre Elena, fiica ei. Artista a ținut ascuns mai mulți ani faptul că a adoptat o fetiță.

Mama Paulei Seling a avut o intervenție telefonică în direct și a povestit despre cea mai mare năzbâtie din copilărie a Paulei, dar și nespre nepoata pe care o iubește nespus. Mama artistei a povestit cum Paula a fugit de la grădiniță în copilărie, oferindu-i educatoarei un bilet de voie scris de ea, cu o semnătură imitată din carnetul fratelui. Despre adopția Elenei, mama Paulei Seling a spus că s-a bucurat de bucuria artistei.

„Ea și-a dorit foarte tare un copil. Ne-am bucurat pentru ea. Am iubit-o imediat și în continuare o iubim și e aștie asta. Vine la țară la noi, și-a făcut prieteni. E minunat!”, a spus bunica Elenei.

Paula Seling a recunoscut public la finalul anului 2022 că are o fiică adoptată. Artista a ținut secretul în fața publicului timp de 6 ani și a recunoscut când Elena i-a spus că este pregătită ca lumea să știe de existența ei.

„Noi am fost dornici să avem un copil adoptat, chiar dacă am fi avut copil biologic. Am văzut-o pe Elena. Mi s-a părut a noastră, nici nu a trebuit să ne gândim la altceva. Am văzut-o și am început imediat procedura. Avea 3 anișoiri și a fost o perioadă de acomodoare foarte complicată pentru că a trebuit să învățăm să înțelegem toate nevoie și să reușim să ajutăm copilul să se acomodeze în noua familie. Ea este un copil minunat, era un bulgăre de emoție și am vrut să ne asigurăm că e suficient de puternică încât să facă față unor situații. Am vrut să fie ea puternică și să înțeleagă tot mecanismul, înainte să fie comunicat asta public”, a povestit paula Seling la Super Neatza.

Paula Seling a povestit despre momentul în care i-a spus prima dată mamă: „Era ceva atât de emoționant încât mi se oprea respirația”

„Ea de la început mi-a zis mamă. A fost copleșitor. Era ceva atât de emoționant încât mi se oprea respirația. Îmi amintesc prima dată când am dat ochi în ochi cu ea. I-am dat un ursuleț de pluș, iar ea s-a uitat în ochii noștri și mi-a arătat că deasupra, pe dulap, erau vreo 6-7 ursuleți. A fost un moment foarte emoționant, dar am trecut peste. Acum ea are 10 anișori, e un copil care e peste nivelul de intelegență. Și afectivă și propriu zisă. Îi place matematica, limba română, îi plac științele naturii, face volei”, a povestit Paula Seling.

Răzvan Simion i-a spus Paulei că are locul asigurat în Rai, însă artista a mărturisit că ea doar i-a oferit Elenei șansa de a o face fericită.

„Ea ne-a făcut cele mai multe cadouri. Noi nu am făcut nimic altceva decât să-i oferim ei ocazia să ne facă fericiți. Este o împlinire uriașă pentru noi”, a spus cântăreața/