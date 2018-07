Rezultate BACALAUREAT 2018 EDU.RO. A luat 10 la BAC la liceul unde au învăţat doi laureaţi ai Premiului Nobel. Decizia elevei după examen

Tânăra spune că de la zece ani şi-a dorit să studieze în străinătate, iar acum îşi va împlini visul şi va merge în Germania, la Drept.

Rezultate Bacalaureat 2018. Diana Dehelean a terminat profilul Ştiinţele naturii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara şi a obţinut media maximă la examenul de bacalaureat. Tânăra spune că a învăţat în mod constant, acesta fiind şi secretul reuşitei.

REZULTATE BACALAUREAT 2018 SUNT AFIȘATE PE EDU.RO! Rezultatele pe JUDEȚE la Bac 2018

"Bacalaureatul a decurs foarte bine. Mă aşteptam să fie mai complicat, cerinţe mai dificile, dar cred că m-am descurcat foarte bine. Am ieşit de la fiecare examen cu un sentiment de libertate, că am mai trecut o probă şi cred că a meritat să învăţ în decursul a 12 ani pentru a avea un bacalaureat usor. A fost greu, să fiu sinceră. Am învăţat în mod constant. Cred că acest lucru se va dovedi util şi în continuare pentru că am exerciţiul de a învăţa în mod constant. În orice caz este o cantitate mare de muncă şi energie pe care am depus-o şi care a fost răsplătită”, a declarat Diana Dehelean.