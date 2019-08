Bursa Alexandra Măceșanu pentru copiii curajoși! Alexandru Cumpănașu dă bani celor care luptă împotriva răului! Dezvăluiri incredibile: "Încet, dar sigur lațul în jurul lui Dincă se strânge"

Continuă căutările de probe și dovezi în cazul crimelor de la Caracal! Familia Alexandrei Măceșanu şi-a angajat propria echipă de investigatori pentru a scoate adevărul la lumină. Sunt martori care susţin că Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, a fost acoperit ani la rând de persoane influente, deşi făcea parte dintr-o reţea care livra minore pentru sex, inclusiv şefilor din Poliţie.

Unchiul fetei luptă din răsputeri să scoată la suprafață adevărul și demarează tot felul de inițiative împotriva criminalității, printre care și oferirea unei burse de curaj pentru cei care ies în față împotriva criminalității.

Acesta este mesajul lui Alexandru Cumpănașu pentru toată lumea:

"BURSA ALEXANDRA MĂCEȘANU PENTRU CURAJ! Impreuna cu familia și câțiva prieteni apropiați (oameni de afaceri care nu vor să-și dea numele) am hotărât să CINSTIM CURAJUL Alexandrei și indiferent dacă este în viață sau nu vom oferi 20 de burse anuale pentru tineri de liceu care se vor remarca prin curaj în fața crimei organizate din licee!.

În fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septembrie vom oferi aceste burse copiilor care vor ajuta poliția și pe noi să luptăm împotriva RĂPIRILOR, DROGURILOR, ȘANTAJULUI, CLANURILOR INTERLOPE, GĂȘTILOR DE CARTIER. Copiii nu trebuie doar să fie buni la învățătură, dar și să învețe să lupte împotriva răului și să nu le fie frica, să învețe să fie buni!

AFLĂ MAI MULTE: Chirurg estetician, despre cazul fetelor dispărute la Caracal: „Ştiţi câţi bani “produce” o faţă de calibrul acesta, pe zi?!? 50 000 DE EURO/ZI! Cred cu tărie că sunt în viaţă şi probabil sunt deja scoase din ţară!“



Astăzi, am depus la Procurorul General 60 DE PAGINI de indicii și informații despre monstrul de la Caracal și posibili complici ai posibilei omorâri a Alexandrei. Cu NUME, date de contact, documente! Încet dar sigur lațul în jurul lui Dincă se strânge, iar procurorii au început să ancheteze și REȚEAUA și complicii acestuia. Am urlat despre asta din prima zi și pot să vă spun atât: MOR CU EI DE GÂT. PÂNĂ CÂND JUDEȚUL OLT nu va fi eliberat de clanurile interlope, nu mă las. Am decis astăzi să formez o echipă de investigatori independenți care să descopere ADEVARUL! Îi ajutăm pe anchetatori, nu îi încurcăm. Dar nu putem sta nepăsători!"

AFLĂ MAI MULTE: Pământul, scanat la patru metri adâncime! Ce se află în fântânile criminalului din Caracal!