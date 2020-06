Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Condamnam cu fermitate incercarile amatoriste de a discredita medicamentele Paracetamol, Ibuprofen si Hidroxiclorochina

PRIMER - care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – atrage atentia ca este in plina desfasurare o campanie de discreditare a celor trei medicamente care si-au dovedit eficienta in indicatiile pentru care sunt folosite, unele dintre ele de peste 30 de ani de zile. “Paracetamol, Ibuprofen si Hidroxiclorochina, pe langa indicatiile uzuale din prospect, incep sa isi dovedeasca eficienta si in tratamentul COVID-19”, a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. Astfel, Paracetamol si Ibuprofen sunt antitermice si antialgice eficiente in tratamentul simptomelor produse de SARS-CoV 2 iar Hidroxiclorochina, care este studiata in mai mult trialuri clinice, inhiba la anumite nivele virusul care provoca boala.

Ceea ce este la fel de important este faptul ca toate cele trei medicamente sunt extrem de ieftine: Paracetamol costa aproximativ 25 de bani pe tableta, iar Ibuprofen si Hidroxiclorochina circa 50 de bani. “Deci, pe langa faptul ca si-au dovedit eficienta terapeutica, aceste medicamente reprezinta solutii de reducere a pretului tratamentului, un aspect deosebit de important avand in vedere costurile enorme pentru tinerea sub control a pandemiei la nivel global”, a continuat oficialul PRIMER.

Reamintim ca in urma cu 2 luni un “studiu” arata ca ibuprofenul este periculos, pentru ca mai recent informatiile analizate sa contrazica ipotezele de plecare. De curand, un alt “studiu” a facut ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa scoata Hidroxiclorochina din protocolul de tratament al Covid-19, pentru ca la numai cateva zile sa se demonstreze ca datele initiale nu sunt concludente.

Aceasta discreditare a medicamentelor populare, sigure si eficiente si mai ales, ieftine, este o poveste mai veche. Pe parcursul timpului au aparut numeroase “studii” si “analize” care dadeau drept periculoase medicamente precum Acidul acetilsalicilic, Nimesulid, Paracetamol si altele, pentru ca mai apoi se se demonstreze ca datele analizate nu pot conduce la astfel de concluzii.