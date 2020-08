Shopping #deNepretuit: câștigă 90 de carduri de cumpărături a câte 1.000 lei, oferite de Mastercard, plus multe alte premii

Trăim o nouă normalitate, în care am amânat sau am renunțat la vacanțele pe litoral mediteranean și le-am înlocuit cu escapade și drumeții în locuri minunate din România, care merită să fie descoperite. Sau ne vizităm mai des rudele de la țară și așa ne bucurăm de peisaje și momente extraordinare. Iar cumpărăturile după care cutreieram ore întregi în mall-uri și magazine au fost înlocuite de shopping-ul online. Toate acestea însemnă că, deși lumea s-a schimbat, avem o mulțime de moduri prin care să redescoperim și să reinventăm experiențe de neprețuit. Mastercard a lansat recent campania națională „Trăiește noul de neprețuit. Hello Priceless!” și, alături de Smiley, imaginea campaniei și protagonistul spotului TV dedicat, te invită să te bucuri de partea priceless a vieții.

În plus, campania aduce și peste 10.000 de premii pentru utilizatorii Mastercard inclusiv 90 de carduri de cumpărături în valoare de 1.000 de lei, pentru articolele și accesoriile pe care ți le dorești, și 10.000 de premii constând în acces exclusiv la una din cele 5 piese noi muzicale create de Smiley și HaHaHa Production și disponibile numai pentru câștigători pe durata campaniei. Marele premiu este o autorulotă cu care poți pleca oricând, alături de cineva drag, într-o aventură unică, iar dacă plătești cu telefonul, vei avea șanse duble de câștig și poți obține premiul special, un smartwatch pe săptămână.

Cum te înscrii în campanie? Nimic mai simplu! Plătești cu cardul tău Mastercard sau Maestro, online sau la orice punct de plată cu POS de pe teritoriul României (adică oriunde!), până pe 30 septembrie 2020 și înscrii valoarea tranzacției, fie prin SMS, la numărul 3725, fie pe site-ul campaniei, www.mastercard.ro/participare. Fiecare tranzacție înscrisă înseamnă o șansă în plus de câștig!