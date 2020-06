Care sunt temerile fiecărui zodii! De ce ți-e cel mai frică, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai în horoscop

Vă e frică de lift sau de lucrurile la înălțime, nu vă prea plac sporturile extreme, vă creează temeri puternice. Aveți temere de relaționare, de a intra în contact cu diverși oameni. Din teamă de a nu fi plăcut de cei din jur, aveți tendința de a nu reuși să intrați în grațiile unui public. Vă e frică de intervenția legii, de a nu fi implicat în conflicte juridice, procese, deși un scorpion mai merge și pe căi nebătătorite, iar atunci aveți teamă de a nu avea urmări.

Zodia Balanță

Încearcă să lase o impresie bună, dar sub această imagine se ascund temeri. Balanțele iubesc un trai lejer, nu sunt amatoare de muncă, au frică de a se angaja, de teama de a nu face față, de frică de a nu duce la îndeplinire sarcinile de natură profesională. Vă e teamă de rutină și de plictiseală, de aceea preferați o viață mai liberă, decât să fiți legat un un job stabil. Aveți temeri de a vă asuma sarcini și un rol la locul de muncă. Nu vă vedeți în postura de a rămâne angajat o viață întreagă în același loc și teamă în ce privește sănătate, vă e frică de a nu vă îmbolnăvi, aveți tendința de a deveni ipohondru. Nu vă plac schimbările bruște, deși sunteți destul de adaptabil. Vă e frică să luați decizii, sunteți persoane indecise. Nu vă asumați decizii, ca să nu vă răzgândiți după aceea. Mai vă este teamă de anumite animale și de de constrângeri, dar și de anumite aparate și ustensile.

Zodia Fecioară

Sunt pline de temeri si fobii. În primul rând teama de iubire, de aceea vă comportați retras sau logic și rațional. Vă e frică să iubiți sau vă e teamă că nu sunteți iubiți. Chiar și după ani de relație aveți această teamă. Vă e frică de succes, de celebritate, teamă de a fi în lumina reflectoarelor la propriu sau la figurat, pentru că nu știți cum să gestionați gloria. Nu vă place, însă nici în cealaltă extremă, de a fi subapreciat. Vă e frică de succes de natură financiară. Nu visați să vă îmbogățiți, nu vă implicați în speculații financiare, deoarece vă e frică de noroc, de a risca să câștigați. Aveți teamă de oamenii din jur, vedeți peste tot inamici în persoanele din preajma voastră. Mai aveți teamă de a fi părinte și vă e frică de anumite sporturi, care ar putea implica un oarecare risc asumat.

Zodia Rac

Aveți multe temeri, dar nu foarte profunde, deoarece reușiți să le disimulați, nu lăsați să se vadă acele temeri. Nu le luați foarte în serios, glumiți ca să le ascundeți. Aveți frică de relaționare, sunteți de multe ori retrași, singuratici și aveți frică de propriile păreri, de a vă exprima în fața celorlalți. De asemenea, aveți teamă de minciuni, de fățărnicie, de oamenii cu două fețe. De aceea, preferați să nu intrați în contact cu anumite persoane, de frică de a nu fi mințiți. Sunteți capricioși, vă schimbați des starea și atitudinea. Sunteți temători când vine vorba de deplasări și în luarea anumitor decizii.

Zodia Leu

Leul e cea mai curajoasă zodie, dar aveți și voi temeri pe care le ascundeți destul de bine. Nu lăsați să se vadă temerile. Vă e frică, însă foarte tare de finalul de drum, final de relație, de serviciu, de moarte. Nu vă plac, așadar, finalurile. Aveți frici legate de persoanele din familie, poate fi vorba de niște rude față de care aveți aversiune sau de o mamă mai dură. Vă e frică să oferiți iubire, deși aveți multă iubire de oferit. Aveți temeri ciudate legate de rolul de mamă. Aveți frici legate de alimentație, sunteți atenți să mâncați sănătos, aveți grijă mare de imaginea voastră, dar și frici legate de insecuritate, fluctuații în orice plan al vieții. Vă plac lucrurile bine așezate, stabile, cu rădăcini. Nu vă prea aruncați în acțiuni instabile. Vă este frică de a pierde ceea ce vă inspiră stabilitate, atașament, casă, serviciu, familie, rădăcini, origini, trecut, sunteți foarte atașați de ceea ce ați acumulat. Leii au frici de locurile subterane, peșteri, grote, beciuri, de animalele subterane. Au frica ciudată de bagajul ereditar de natură genetică, ori de zestrea pe care o duc după ei din moși strămoși, frica de blesteme, moșteniri rău famate, tot ce le-a lăsat trecutul familiei.

Zodia Taur

Taurul este cea mai domoală zodie. Are frică de orice fel de formă de agresivitate, de conflicte, de partenerul său, dacă acesta e mai impulsiv, de violența altora și are aversiune față de orice formă de violență, fizică sau verbală. Sunteți împotriva acestor manifestări. Aveți frică de a fi răspunzător de niște decizii capitale și de începuturi, nu vă aventurați, nu vă place să fiți deschizător de drumuri, preferați să fiți al doilea în orice situație. Aveți frică de responsabilitate și îndrăzneală, de risc. Sunteți lipsiți de curajul de a face ceva nou, dar țineți sub control această frică. De asemenea, aveți teamă de autoritate, pe care ori o respectați, ori vă e frică de ea, fie că e vorba despre părinte, șef, profesori sau orice alt superior. Aveți frică de tot ce implică motoare la turație mare, de propria imagine, deși știți să vă puneți în valoare, dar voi vă vedeți numai defectele, aveți această tendință de a fi nemulțumit de aspectul vostru exterior și de aceea preferați să stați în umbră.

Zodia Berbec

Este una dintre cele mai curajoase zodii fel ca leul, dar are și el temeri. Acest nativ are teamă de boală, are mereu senzația că ar putea fi bolnav de ceva, de aceea merge mai des la medic, are grijă de sănătate, uneori e doar o temere nejustificată. Are frica ciudată că la bătrânețe veți putea suferi boli psihice și de abandon. Au frică de înșelăciune, de furt, de pagubă, de a nu pierde ceva. Frica de locuri învăluite de mister, de exemplu castelele, ruinele, locuri necunoscute, pădurile neumblate sunt tot temeri cu care se confruntă. De asemenea, sunt prezente și frica de animalele mari, de suprafețe mari de ape, de locuri izolate, departe de lume, de cabane izolate.

Acești nativi au chiar claustrofobie și teama de sanatorii sau aziluri. Sunteți una dintre cele mai superstițioase zodii și aveți frică de toate superstițiile și frică de divinitate. Sunteți zodia care se teme cel mai mult de pedeapsa divină și de intervenția spiritualității. Aveți frică de vicii, ori vă refugiați în ele sau aveți repulsie față de ele, iar frica de propria imaginație, ar putea să fie scoată la lumină la un moment dat. Frică de datoriile karmice, de pedeapsă divină și de păcatele din viețile anterioare nu vă sunt străine.

Zodia Vărsător

Par foarte deschiși și sociabili, dar au și ei temeri. Nu se dau în vânt după poziții superioare și le e frică să-și asumame un rol major de responsabilitate, pentru că țin foarte mult la libertatea lor. Au teamă de pozițiile cheie, publice, de pozițiile care cer un anumit timp alocat acelei activități și care le limitează libertățile. Au frică de orice activitate lentă, sunt oamenii vitezei. Nu se implică în activități care se dezvoltă pe o perioadă lungă de timp, țin mult la imaginea lor și le e teamă să nu piardă respectul lumii, reputația, renumele, poziția, frica să nu facă greșeli care v-ar știrbi reputația. Au frică de locuri întunecate și friguroase, le place natura, dar au frică de munți și de singurătate, de greutatea timpului și de propria maturizare. Sunt foarte sociabili, prietenoși și au o temere mare, de a nu rămâne singuri, părăsiți de ceilalți.

Zodia Capricorn

Par cu sânge rece, dar au și ei frici. Sunt statici, nu le plac aventurile, au teama de a pleca la drum, de a nu urca în mijloace de transport, de accidente, de plecări departe de casă. Nu se aventurează în locuri noi pe care nu le cunosc și au frica de un nou început. Nu le place să facă planuri, obiective, au frică de propriile visuri și de a nu se destrăma acestea. Teama de lege, deși ei respectă legea, normele, rigorile și de frică de sancțiuni sunt prezente. Frica de arme, de vânătoare, de cai și de anumite animale, de oamenii străini, ca religie, cultură, țară și rezervă față de tot ce nu le este familiar sunt prezente la aceșt nativ.

Au temeri atunci când sunt puși în fața unor oameni foarte inteligenți, superiori lor, frica de a nu se ridica la nivelul lor, deși la rândul lor sunt niște persoane foarte inteligente. Au frică să nu fie ținta unor ironii sau glume și, de asemenea, au teamă de cele sfinte, de divinitate, de calea spirituală pe care merg.

Zodia Săgetător

Poate fi o zodie destul de plină de frici. Cele mai bizare frici aparțin săgetătorilor. Aveți un subconștient încărcat și multe temeri acumulate în mai multe existențe anterioare. Cum ar fi frica de dușmănii, răzbunări, de inamici, de răutățile unora, de intervențiile altora, blesteme, vrăji, energii negative. La fel și frica de vampirii energetici, de inamici diverși, de jocuri de culise, de lucruri murdare, dar și frica de propriile probe de destin. Aveți tendința de a da vina pe oamenii cu care aveți de a face, iar teama de sex și de nuditate sunt cauzate de faptul că pe parcursul vieților anterioare să trăiți experiențe neplăcute.

Fricile materiale, de a nu pierde banii, de a manipula banii altora, din frică de a nu-i pierde, sunt regăsite la acești nativi. La fel și frici ciudate legate de moarte, de viața de dincolo, de morți, de locuri secrete, interioare, întunecate și frica de tot ce este bizar, precum și frica de risc, nu le plac situațiile riscante. Teamă de accidente, de mașini, de orice situații de pe urma cărora ar putea avea de suferit sunt și ele întâlnite la nativii acestei zodii.

Zodia Pești

Zodie destul de încărcată emoțional, cu multe frici acumulate în interiorul ei. De multe ori, suferiți de agorafobie, nu vă simțiți bine în medii mari de oameni, sunteți destul de singuratici. Vă este frică de prietenii, de viitor, de aceea nu vă faceți planuri pe termen lung. Sunteți ancorați în realitate, sunteți vulnerabili în fața iluziilor, deci nu vă place să va faceți planuri de viitor, vă limitați la planurile mici și pe termen scurt. De asemenea, aveți frică de iubire, de felul cum alții vă iubesc sau percep iubirea voastră, aveți tendința de a pune sub semnul întrebării dacă jumătatea sau prietenii vă iubesc. Aveți o temere ciudată legată de avion, tren, vehicule ultramoderne, puneți sub semnul întrebării toate invențiile moderne, nu vreți sa fiți voi cobai, preferați să îi lăsați pe alții să testeze tot ce este nou. Greu acceptați tot ce ține de comunicarea modernă. Vă e teamă că nu veți înțelege noutățile științei și tehnicii.

Aveți teamă de surprize, nu vă plac lucrurile neorganizate, care vă iau pe nepregătite. Nu prea relaționați foarte mult, preferați singurătatea, nu vă place să faceți parte din anumite grupări. Frica de pierdere a libertății, indiferent ce ar însemna asta, spre exemplu atunci când vă căsătoriți sau vă angajați este prezentă și ea. Aveți frică de prieteni, de a nu primi ajutor de la alții, sunteți pe principiul că trebuie să vă descurcați singur, decât să apelați la alții, de teama de a nu fi refuzat. Teamă de lucrurile care evoluează repede, orice acțiune în grabă sunt frici pe care le simțiți, de asemenea. Vă este frică și să ascultați de sfaturile altora, din teamă de a nu fi sincere și corecte.







sursa acvaria.com