Cu toții avem întrebările și curiozitățile noastre și, cu siguranță, printre ele se numără și întrebarea “cât costă cele mai frumoase case cu piscină din București?”. Că să răspundem la această întrebare, am intrat pe HomeZZ.ro și am navigat printre sutele de pagini cu case de vânzare în București. Astfel, am găsit o mulțime de case minunate, cu piscină și mult spațiu verde, cu prețuri începând de la 125.000 euro.

Prima casă care ne-a atras atenția este o vilă exclusivistă, cu 5 camere, situată în zona de Nord a Bucureștiului, cu o suprafață totală de 860 m², dintre care 290 m² utili. Vila este construită în 2010 și este utilată cu gaze, apă, curent, canalizare, etc. Pe lângă grădina de barbeque și grădina cu pomi, această vilă are și o superbă piscină exterioară. Pentru a beneficia de toate cele menționate mai sus, trebuie să scoateți din buzunare sume începând de la 485.000 euro.

Acum ne îndreptăm atenția către o casă ușor mai modestă, dar spectaculoasă în același timp, care costă în jur de 200.000 de euro și se întinde pe o suprafață de 150 m² utili. Această casă vine complet mobilată și utilată, cu o terasă de 50 m² și cu piscină exterioară încălzită, cu o adâncime de 1,72 m, dar și cu o grădină ce găzduiește pomi fructiferi. Proprietatea este amplasată în zona de Nord-Est a capitalei.

Dacă sunteți fani ai locuințelor cochete, atunci această casă cu piscină exterioară, construită în anul 2016, cu un teren ce se întinde pe o suprafață de 790 m², dintre care 170 m² utili este ideală. Pe lângă cele 4 camere, garaj și mansardă, casa este racordată atât la gaze, curent, apă, cât și la canalizare. Prețul unei astfel de casă cu piscină pornește de 125.000 euro.