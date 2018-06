Răsturnare uluitoare de situație în cazul Colectiv! Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului, dezvăluiri incredibile! Cine s-ar face vinovat de tragedia în care au murit 65 de persoane. 

Au trecut aproape trei ani de zile de la tragedia din clubul Colectiv, în care au murit nu mai puțin de 65 de persoane, iar acum, la proces, Alin Anastasescu, unul dintre patronii unității, a făcut dezvăluiri halucinante.

Mai exact, el a susținut în fața magistraților, că reprezentanții ISU au văzut tavanul fals și buretele folosit la antifonare, în club, la un control și i-au spus că acesta nu prezintă pericol la incendiu.

„În anul 2014, am fost contactat telefonic de administratorul fabricii Pionierul, fiind înştiinţat de un control ISU pe întreaga platformă Pionierul, vizând toate societăţile comerciale care aveau închiriate spaţii acolo. Deşi nu am participat la control, ştiu că în urma lui s-au dispus repararea unor deficienţe pe linie PSI (n.r. – Prevenirea şi Stingerea Incendiilor), constând în mutarea unui frigider alăturat unui panou electric, acoperirea unei găuri din perete pe unde trecea un cablu electric şi achiziţionarea a două extinctoare în plus faţă de cele deţinute. Toate deficienţele au fost corectate imediat, altele nefiind semnalate. Inspectorii ISU care au controlat firma au inspectat spaţiul tot, au intrat pe aceeaşi uşă, au văzut pereţii, au observat prezenţa buretelui, prezenţa tavanului fals din lemn, ocazie cu care au observat prezenţa materialului folosit pentru izolaţie acustică, precum şi intrarea în club. Ne-au asigurat că totul este în ordine. Ulterior inspecţiei, ştiu tot de la colegii mei administratori că aceştia au dispus la întocmirea unor acte pe linie PSI de care tot ei s-au ocupat. Ştiu acest lucru pentru că, ocazional, m-am interesat dacă totul este în regula şi am primit confirmarea că pe linie PSI, societatea functionează legal”, a declarat patronul clubului Colectiv.

De asemenea, Alin Anastasescu a spus că a remarcat că în rechizitoriu se menționează că a fost folosită soluţia cea mai ieftină. El susține, însă, că a fost folosită soluția propusă de firma executantă a lucrării.

„Unul din angajaţii lui Ştefan Şuto (n.r.- proprietarul firmei Luxory Media SRL, care a renovat clubul Colectiv) a declarat că acelaşi burete a fost folosit la lucrările anterioare. Mai mult decât atât, există un email – nu ştiu dacă este depus încă la dosar – în care Şuto Ştefan schimbă densitatea buretelui ales de la sine, noi acceptând soluţia propusă de el. Mereu am avut reprezentarea că, apelând la un specialist, lucrările propuse şi executate de acesta vor fi conform legii. Ulterior, din dosar am aflat că am fost înşelaţi şi că produsele comandate şi promise de Şuto Ştefan au fost altele, în sensul că acesta a achiziţionat un burete specific tapiţeriei, i-a schimbat denumirea şi mi l-a vândut ca burete pentru acustică”, a mai spus Anastasescu.

Alin Anastasescu a fost audiat luni, la Tribunalul Bucureşti, unde se judecă dosarul privind tragedia din 30 octombrie 2015. Bărbatul, împreună cu ceilalți doi patroni ai clubului sunt judecați pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. În dosar au mai fost trimiși în judecată și pompieri, reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4, fostul primar Cristian Popescu Piedone și angajații firmei de artificii care au provocat focul în seara fatidică.