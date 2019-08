Dincă nu a mai suportat presiunea! A spus tot! "Fata mi-a răspuns într-un fel și m-am enervat! Am scos cureaua, am legat-o și am bătut-o până nu s-a mai mișcat. Apoi am luat-o..."

Gheorghe Dincă face declarații șocante! Criminalul de la Caracal le-a spus anchetatorilor că atunci când Alexandra Măceșanu se afla în mașina lui s-a temut să nu fie prins, întrucât două polițiste erau în apropiere! Exact atunci, fata de 15 ani zăcea inconștientă pe bancheta din spate a mașinii în urma unor lovituri puternice aplicate de Dincă!

„În jurul orei 10.00, am văzut că fata se afla pe marginea străzii, în comuna Dobrosloveni, judeţul Olt. Eu mersesem spre Osica, dar m-am întors pentru a aduce o piesă cuiva din Osica, cu care vorbisem la telefon. Eram cu autoturismul marca Renault Megane cu număr de înmatriculare OT-48-WYW. Fata a urcat pe bancheta din spate, pentru că pe scaunul dreapta faţă aveam nişte acte şi o pălărie”, a declarat Dincă.

Atunci când fata i-a cerut să coboare la Liceul Mihai Viteazu, bărbatul în vârstă de 66 de ani a lovit-o cu sălbăticie și a lăsat-o inconștientă!

„Am coborât din maşină şi am urcat lângă ea, pe scaunul din stânga spate. Atunci am lovit-o cu palma peste faţă. S-a dat cu capul pe spate şi s-a lovit de geamul uşii şi de stâlp. Fata şi-a pierdut cunoştinţa şi am scos cureaua de la pantaloni şi i-am legat mâinile la spate. M-am dat jos din maşină şi m-am urcat la volan şi am condus spre casă. Am mers prin zona digului spre casă”



La prima declarație dată anchetatorilor, după ce Dincă a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete (Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu), acesta a spus: „Acasă, am oprit pe dreapta pe drum, fata fiind aplecată cu capul înainte, rezemată în scaunul din faţă. Am văzut în apropiere două femei poliţist şi m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada şi am mers şi am deschis porţile”

După o zi, fata a reușit să sune la 112 în speranța că va fi salvată! În ziua de 25 iulie, la ora 08:30, Dincă a părăsit casa groazei și a revenit după aproximativ patru ore, timp în care acesta a fost în centrul municipiului Caracal, mai exact în zona hotelului Romula. Totul a fost surprins pe camerele de filmat! Bărbatul s-a ascuns în spatele unui microbuz și aruncă ceva, apoi pleacă spre stația de autobuz către Craiova. Tot în același interval orar Gheorghe Dincă apare în zona Centrului Comercial Bănie din Craiova la ora 10:30.

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt…. Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? A.M.: În Dobro … Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact… .... A.M.: Da, stați, nu plecați vă rog… ... A.M.: Da doamnă vă rog trimiteți-mi pe cineva că mi-e frică.. Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin, te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți … A.M.: (plângând în hohote) Mi-e frică, mi-e frică…



De acolo, bărbatul a cumpărat o cartelă după numărul căreia a sunat-o pe mama Alexandrei Măceșanu. În raportul Corpului de Control MAI se arată că: ”La ora 10.30, mama minorei a primit un apel telefonic de la un bărbat care a utilizat apelativul „mama soacră”, spunându-i că el şi minora sunt bine şi urmează să plece în Anglia să facă bani, convorbire ce s-a purtat în prezenţa agentului şef adjunct Bleja Lucian (şeful postului de poliţie din Dobrosloveni, n.r.). După finalizarea acesteia, poliţistul a apelat în mod repetat postul telefonic, în vederea stabilirii unei comunicări cu apelantul, fără niciun rezultat”.

Povestea din perspectiva lui Dincă relatată procurorului de caz, Liviu Vasilescu:

„În jurul orei 12.00, m-am întors la locuinţă cu maşina pe care cred că am introdus-o în curte. Am intrat în casă şi am deschis uşa şi am observat că fata se dezlegase de la pat şi umbla legată la picioare, având un telefon în mână. Am înjurat-o şi am întrebat-o ce este cu telefonul. A zis că era acolo. I-am adresat cuvinte jignitoare şi i-am reproşat că a pus mâna pe el. Când am plecat i-am spus să nu se atingă de ce este pe noptieră. Fata mi-a răspuns ceva şi m-am enervat. Fata era în continuare legată la ochi, dar putea să vadă pe sub legătură. Am certat-o şi ea a răspuns şi atunci am lovit-o cu palma mâinii drepte peste faţă, moment în care aceasta a căzut lângă o masă, lovindu-se de ciment”



Dincă mai spunea: „Nu s-a mai ridicat şi am crezut că se preface ca să nu o mai bat. Am lăsat-o circa 1 minut, după care am ieşit afară şi am revenit. Am început să o mişc şi am văzut că nu se mai mişca. Când am mişcat-o, am constatat că începus să îi curgă sânge pe nas. Îi curgea sânge şi din urechea dreaptă, partea pe care căzuse. Nu ştiu dacă mai respira. Am observat că mişca un picior ca un spasm. Mi-am dat seama că este posibil să fi murit. Nu judecam, m-am panicat şi nu m-am gândit să chem ambulanţa. Îmi amintesc că atunci a curs sânge şi pe podea de la fată. Am observat că fata se răcea şi mi-am dat seama că nu îşi va mai reveni.Văzând că fata a murit, m-am gândit cum să scap de cadavru”



Acesta le-a povestit anchetatorilor cum a scăpat de trupul fetei: „Având un butoi metalic în curte, în care obişnuiam să fac focul şi ardeam diverse metale izolate, haine, lemne, m-am hotărât să ard cadavrul fetei. M-am dus în curte şi am luat nişte lemne tăiate scurt pe care le-am pus pe sita aflată pe pirostiile din butoi. Am luat-o pe fată învelită într-o husă de pat cu elastic şi am aşezat-o în butoi, în picioare, ea lăsându-se în jos şi intrând în butoi. Am băgat o cârpă îmbibată în motorină sub lemne şi le-am dat foc. Am folosit numai lemne la foc şi resturi de prin curte. Am dat foc cam la circa o oră-două după ce am constatat că fata murise. Precizez că corpul a fost întreg, nu am tăiat nimic. Am constatat că corpul fetei ardea fără să mai fie nevoie să mai introduc lemne. Am pus şi o pungă cu vaselină pe foc. Nu am aruncat niciun telefon mobil pe foc. Am găsit şi un carton de smoală pe care l-am pus pe foc. Nu am zdrobit cu nimic oasele, focul arzând până în jurul orei 20.00. Nu îmi amintesc dacă am vorbit cu cineva în această perioadă de timp. În toată perioada am stat în apropierea focului, să am grijă să nu se stingă. Am intrat în casă în jurul orei 22,00 şi am aruncat mai multe haine, ca focul să ardă mocnit şi să alunge ţânţarii. În casă televizorul a rămas mergând”

Acesta susține că a ucis-o și pe Luiza Melencu, fata dispărută pe data de 14 aprilei 2019 menționând ci trupul acesteia l-a runcat în Dunăre, însă după mai bine de o săptămână și-a schimbat ipoteza spunând că a scăpat de trupul ei în același fel cum a făcut cu Alexandra. Însă pe data de 5 august, Gheorghe Dincă i-a dus pe criminalişti la o lizieră situată la aproximativ 15 kilometri de casa sa, şi le-a indicat acestora locul unde ar fi aruncat rămăşiţele umane ale Luizei.

Anchetatorii nu au putut analiza oasele deoarece acestea erau prea calcinate!

La o lună de la dispariția fetei au avut loc demisii și demiteri, dar nu s-a desoperit încă adevărul și niciun vinovat nu a fost găsit! Pentru Alexandra cine plătește?

(sursă: adevărul)