Cutremurător!!! Caz de zoofilie la Cluj. Un bărbat și-a violat cățelușa!

“Eu vreau, dr. Ciobanu vrea, Directorul Dsvsa Cluj vrea si dupa cum vedeti si catelusa vrea. Nu-mi ramane decat sa astept cu sufletul la gura raspunsul procurorului de caz, cel care hotaraste unde ajunge catelusa.

Acum este in adapostul privat al dr-lui Ciobanu. M-am asigurat ca nu mai sta in cusca, ca are apa si mancare. I-am oferit o scurta portie de mangaiere si i-am promis ca voi face tot ce-mi sta in putere sa ajunga in grija mea!

Domnii politisti si procurori cred ca ar trebui sa-mi ia in seama cererea pentru ca inclusiv dr. Ciobanu le-a comunicat organelor de ancheta faptul ca nu poate asigura catelusei ingrijirea adecvata.

I-as ruga si pe ceilalti reprezentanti ai asociatiilor care si-au aratat intentia sa preia catelusa prin cereri catre DVS sa renunte, mai mult au incurcat lucrurile decat sa le rezolve si in plus de asta nu prea i-am vazut pana astazi! Nici pe la DSV, nici la politie, zoo, parchet,nici pe la catelusa…mi-as dori sa fie la psihopat la poarta sa se ocupe si de situatia lui, eu nu mai pot fi si acolo!!

Si chiar asa! Trebuie facute presiuni si ca acest psihopat sa fie privat de libertate. Este un pericol public!”, au mai transmis cei de la Kola Kariola, conform aceleași surse.