Adevăratul motiv pentru care a murit pedofilul din Vatra Dornei căruia o jandarmeriţă i-a dat cu spray lacrimogen în faţă! Explicația medicului care l-a operat

Adevăratul motiv pentru care a murit pedofilul căruia o jandarmeriţă i-a dat cu spray lacrimogen în faţă a fost dezvăluit de medicul care l-a operat, după ce acesta a fost transportat de urgență la spital, în comă profundă.

În imagini video ce au fot publicate pe internet se vede cum bărbatul este imobilizat de jandarmi, după ce un tată a reclamat că i-a atins copila minoră, într-un mod nepotrivit.

Imaginile video arată cum bărbatul a fost ţinut cu faţa în jos de către doi jandarmi. O jandarmeriţă care făcea parte din echipajul de intervenţie s-a apropiat de individul culcat la pământ şi i-a pulverizat spray lacrimogen direct în faţă, de la o distanţă mică, de cel mult 20 de centimetri. Ghidul de Intervenţie Profesională al Inspectoratul General al Jandarmeriei Române arată că distanţa eficientă de folosire a pulverizatorului de mână cu substanţe iritant-lacrimogene este de maximum trei metri, dar nu mai puţin de 1,5 – doi metri.

După ce jandarmerița i-a dat cu spray lacrimogen în față, de la o distanță mică, bărbatul a mai dat de două ori din picioare, după care a rămas intert. Jandarmii i-au pus cătuşele, iar în scurt timp au observat că individul nu se mai mişcă şi decid să-i elibereze mâinile. Apoi, au chemat o ambulanţă.

Bărbatul la Spitalul judeţean Suceava, în comă profundă, fiind operat urgent de medicul Dorin Stănescu. Intervenţia chirurgicală a fost în zadar, pacientul a murit sâmbătă, 20 iulie, la câteva ore după operaţie. Medicul este de părere că decesul nu a fost cauzat de folosirea spray-ului lacrimogen.

„A avut infarct mezenteric total, pe care l-am operat la scurt timp după ce a ajuns la spital. Din acest motiv a avut encefalopatie şi tulburări hidroelectrolitice şi acido-bazice. Starea lui de sănătate poate explica agresivitatea şi comportamentul lui. Nu are nicio legătură una cu alta, nici cu spray, nici cu altceva. Infactul era probabil de câteva zile. La noi a venit în comă deja. Putem spune că starea lui de sănătate îl făcea să fie agresiv. El a venit în comă, cu tensiune scăzută, cu status hemodinamic compromis şi cu burta foarte mare. Am zis de la început că are ceva în burtă. Nu avea lichid, dar burta plesnea. O coincidenţă cu evenimente“, a declarat Dorin Stănescu, potrivit adevarul.ro.

Ultimul cuvânt cu privire la decesul pacientului îl va avea medicul legist.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului judeţean de Jandarmi Suceava, Bogdan Cornaci, a declarat că Parchetul Militar Iaşi anchetează modul în care a acţionat achipajul de jandarmi de la Vatra Dornei pentru a-l imobiliza pe bărbatul de 55 de ani, acuzat că „a atins indecent” o copilă de 13 ani. Incidentul s-a petrecut vineri, 19 iulie, la un festival de folclor pentru copii din Vatra Dornei.