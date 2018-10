Destinații turistice mai puțin cunoscute în care poți avea vacanțe de vis

Obișnuiți cu destinații celebre deja precum Londra, Paris, Veneția, și multe altele, uităm sau nu știm că în lume sunt destinații absolut minunate care îți taie răsuflarea, cu o istorie fascinantă în spate, dar și cu peisaje parcă desprinse din basme.

Česky Krumlov

Un orasel desprins din poveste, situat in sud-vestul Cehiei, Česky Krumlov este unul dintre cele mai fermecatoare orase ale Boemiei si se afla in prezent sub protectia UNESCO. Pe stradutele lui gasesti peste 300 de cladiri medievale, orasul facand inconjurul castelului Cesky Krumlov, ridicat in secolul al 13-lea. Arhitectura orasului este o combinatie de stil baroc si gotic careia I se adauga galerii, pub-uri, muzee si baruri unde poti gasi intotdeauna un loc pentru a savura o delicioasa bere ceha. Raul Vlatva ce traverseaza orasul, ofera tot soiul de activitati pentru cei care nu vor sa se rezume doar la plimbari – cursuri de caiac, canotaj si rafting.

Galway

Galway se intinde pe coastra de vest a Insulei Emerald si reprezinta unul dintre cele mai prospere si dezvoltate orase ale Irlandei. Orasul medieval este plin de istorie, fiind considerat inima culturala a natiunii – datorita evenimentelor si festivalurilor ce se tin anual. Aici gasesti o multime de pub-uri si taverne unde te poti opri pentru o halba de bere si asculta muzica traditionala irlandeza.Daca ciulesti bine urechile vei auzi si dialectul Gaeltacht vorbit de cativa dintre rezidenti. Printre cele mai apreciate atractii turistice se afla Biserica Sfantului Nicholas si Catedrala Galway. Tot aici se afla cateva turnuri vechi, castele si case medievale ce merita vazute.

Gonur Tepe, Turkmenistan

Gonur Tepe, Turkmenistan sau Gonur Depe este un sit arheologic din Turkmenistan, din epoca Bronzului. . Amplasat la 60 km de oraşul Mary (vechiul oraş Merv, de pe Drumul Mătăsii) din Turkmenistan. Mary este şi oraşul denumit Alexandria din Margiana, după numele dat de Alexandru cel Mare. Cele mai vechi urme datează din prima jumătate a celui de-al doilea mileniu dinaintea erei noastre, fiind contemporane cu civilizaţiile din Mesopotamia şi Valea Indului. Gonur Depe era o fotrăreaţă ce funcţiona drept capitală a zonei Margiana, unde erau grupate 70 de oaze şi nu mai puţin de 150 de aşezări omeneşti.

Cadiz, Spania

Cadiz, se afla pe partea luminoasa a Spaniei, in sud, si este unul dintre cele mai batrane orase ale Europei, cu o istorie ce dateaza de peste 3.000 de ani. Orasul se afla pe o peninsula ce se intinde pana in Golful Cadiz. Daca vrei sa descoperi Cadiz, cel mai bine este la pas, pentru a vedea pe indelete Centrul Vechi aflat in apropierea zonei de coasta. Piata De Mina construita in 1800 este unul dintre cele mai fermecatoare locuri. Cei care sunt iubitori de plaja se vor putea desfata pe una dintre cele mai frumoase – La Playa de la Caleta.

Șoseaua Karakoram

Cel mai înalt drum internaţional din lume este considerată şoseaua Karakoram. Drumul care leagă Hasan Abdal din provincia pakistaneză Punjab de China este una dintre atracţiile zonei, atingând altitudinea maximă de 4714 m, în apropiere de trecătoarea Khunjerab. Punctul final al călătoriei este oraşul Kashgar (sau Kashi), din provincia chineză Xinjiang. Traseul de pe teritoriul Pakistanului urmează cursul râului Ind, traversând locul unde se întâlnesc lanţurile muntoase Hindukuş, Himalaya şi Karakorum.

Sursa: infoturism.ro , wikipedia