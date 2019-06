Dezvăluiri de ultim moment! Ce se întâmplă cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou, în pușcărie: „Trebuie supravegheată non-stop”

Criminala de la metrou, condamnată la închisoare pe viață, este păzită zi și noapte de trei pușcăriașe care, cu rândul, fac planton în celulă.

Magdalena Șerban, cea care acum doi ani a aruncat-o pe Alina Ciucu în faţa unui tren în staţia de metrou Dristor, iar pe o altă fată a încercat să o împingă și nu a reușit, este considerată un deținut periculos care necesită supraveghere continuă.

Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață, conform deciziei pe care au luat-o magistrații de la Curtea de Apel București, după ce s-a demonstrat că a avut discernământ în momentul comiterii odioasei crime.

”Am început să mă uit la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine și eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut că am plecat. A căzut pe șine. A încercat să se ridice. Distanța era mai mare de 1.51 și nu se putea ridica. Când era căzuta ea striga dacă pot să iau geanta. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care așteaptă călătorii și geanta era în una din mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu știu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”, a explicat lucid femeia în fața magistraților.

Victima sa nu a avut nicio șansă de supraviețuire, fiind sfârtecată sub șinele metroului care tocmai intra în stație.

La Târgșor, în prezent, criminala împarte celula cu alte șase deținute. Toate sunt încarcerate la regim de maximă siguranță, fără drept de a părăsi celula pentru că, fie au de ispășit pedepse mari pentru omor, fie au rapoarte de pedepsire.

Camera este dotată cu mai multe grilaje de protecție și aceasta nu poate fi părăsită decât în momentele când deținutele sunt scoase și ținute sub atenta supraveghere a gardienilor.



Echipa de „intervenție” este formată din trei pușcăriașe care dorm cu rândul

Fiind considerată un deținut agresiv cu posibilitate permanentă de recidivă, aceasta este supravegheată fără excepție zi și noapte de către colegele ei de celulă, conform Libertatea.

„Deținutele, alese dintre cele cu vechime, fac planton, prin rotație, servicii de câte opt ore fiecare. Exact ca în armată, în baza unor planificări. Așa, pe toată durata unei zile, adică pe timpul a 24 de ore, colega lor este păzită. Este o procedură care se aplică la toți pușcăriașii cu grad ridicat de risc, dar și la cei care nu se pot ajuta singuri: infirmi, orbi… Magdalena Șerban face parte din categoria celor potențiali agresivi și trebuie supravegheată non-stop, cu atât mai mult cu cât este în tratament pentru tulburările neuropsihiatrice de care suferă”, ne-au dezvăluit surse din interiorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Deținutelor care o păzesc li se scad câte 11 zile pe lună din condamnare

Deținutele-gardian nu numai că își păzesc spatele între ele, dar plantoanele pe care le fac le ajută să scape mai repede de pedeapsă.

În funcție de câte ture au pe lună, fiecare dintre ele poate primi un beneficiu de până la 11 zile pe lună care se scad din condamnare!

„Este vorba de muncă la interior, cum sunt cele executate la biblioteci, la curățenie sau la zugrăvit. Este pază în cameră și se recompensează conform regulamentelor”, au adăugat sursele citate.

Crima de la stația Dristor

Reamintim faptul că, la jumătatea lunii decembrie a anului 2017, Magdalena Șerban a încercat o dublă crimă la metrou, una dintre ele concretizându-se în moartea Alinei Ciucu prinsă sub șinele metroului.

Cealată tânără care a fost văzută ca o posibilă victimă este Alexandra Anne Mary Costache, tânăra, fostă handbalistă, a scăpat miraculos, reușind să-și mențină echilibrul datorită abilităților sale sportive.

Criminala a fost condamnată la închisoare pe viață, la plata a 30.000 euro daune morale şi 1.200 lei daune materiale către Alexandra Costache, tânăra care a reuşit să se salveze, dar şi la plata a încă 30.000 euro daune morale către iubitul tinerei ucise.