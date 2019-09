Bani în plus pentru români! Indeminzație de creștere a nepotului, acordată bunicilor

Vestea momentului pentru români, după ce Guvernul a anunțat un nou tip de indemnizație pentru creșterea copilului!

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Astfel, conform unei propuneri legislative, bunicii ar putea primi indemnizația pentru creșterea nepotului.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor are in vedere acordarea unei indemnizatii de 650 de lei, pentru bunicii care urmeaza sa aiba grija de nepoti.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Aceasta suma se va acorda, desigur, in contextul in care mamele revin la serviciu inainte de incheierea concediului, dupa 2 sau 3 ani, in functie de concediul de care a beneficiat.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Practic, mamele care beneficiaza de stimulentul de insertie, in valoare tot de 650 de lei vor avea optiunea sa solicite si ajutorul bunicilor, in vederea acordarii indemnizatiei mentionate mai sus.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Conform art. 7 din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru concediu crestere copil, persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului obtin venituri supuse impozitului au dreptul la stimulent de insertie in cuantum de 650 lei.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Asadar, conditia pentru ca salariata sa obtina stimulent de insertie este obtinerea de venituri impozabile, informează cei e la legislatiamuncii.manager.ro.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE NEPOT. Stimulentul de insertie, cat si indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei sunt stabilite la 650 de lei pe luna, bani care nu vor fi supusi impozitelor.