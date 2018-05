Cati bani poti sa faci in Romania daca indraznesti sa risti! E incredibil cat poti sa castigi din industria online!

Cine spune ca in Romania nu se castiga bani multi, nu stie ce venituri poate genera Internetul! Industria online este una extrem de ofertanta, deci daca stii cum sa folosesti toate oportunitatile pe care ti le ofera mediul virtual, te poti imbogati fara sa iti bati capul! E incredibil cat poti sa castigi dintr-un job in online, daca iti asumi un risc minim!

Modeling online

Una dintre cele mai controversate domenii de activitate din online este reprezentata de industria de divertisment pentru adulti. In special tinerii, deopotriva fete si baieti, aleg sa isi inceapa drumul profesional optand pentru o meserie de model online. Videochatul, asa cum se mai numeste acest sector de activitate, aduce castiguri imense, fara prea multe eforturi, iar daca esti tentat sa crezi in zvonurile care spun ca e musai sa renunti la haine pentru a castiga admiratia membrilor, te inseli. Studio videochat Glamour pune accentul pe componenta non-erotica, prin urmare poti sa incasezi venituri mari si fara sa faci compromisuri.

Generator de continut

Majoritatea dintre noi suntem acaparati de smartphone-uri si de alte deviceuri conectate la internet pentru ca suntem fascinati si oarecum dependenti de informatiile si entertaimentul pe care le regasim pe retelele de socializare. Ceea ce nu stiu, insa, multi dintre noi, este ca folosirea inteligenta a acestora poate produce foarte multi bani, iar pseudo meseria de “generator de continut” se dovedeste a fi din ce in ce mai profitabila. E foarte simplu sa faci bani din YouTube, Facebook sau Instagram, pentru ca aceste site-uri te platesc daca le aduci cat mai mult trafic, furnizand continut care are toate sansele sa se viralizeze in mediul virtu



Fitness trainer online

Esti pasionat de sport? De ce nu te gandesti sa faci din asta o pasiune, mai ales ca o poti face chiar si fara efort foarte mare din partea ta. Jobul de fitness trainer online pare sa fie noua gaselnita de imbogatire a romanilor. Pentru inceput ai nevoie sa faci un curs pentru obtinerea atestatului, care dureaza, de obicei cateva saptamani, iar apoi te poti promova prin intermediul unui website sau chiar pe retelele de social media. Mediul online reprezinta o modalitate foarte buna de a ajunge la potentialii clienti si de a-ti promova serviciile. Ce atributii ai ca antrenor personal online? Vei stabili, alaturi de client, obiectivele pe care sa le atingeti impreuna, mai apoi vei realiza planul de exercitii si te vei ocupa de indrumarea si motivarea clientului.