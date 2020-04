Cum să faci bani cu telefonul pe timp de criză?

Platformele de videochat sunt foarte active in aceasta perioada, tocmai pentru ca a crescut numarul membrilor activi. Oamenii care au bani in mod obisnuit au bani si in aceasta perioada, iar activitatile, hobby-urile si bunurile spre care se duceau acesti bani au devenit tot mai limitate. Astfel, ei isi permit sa cheltuie mult mai mult cand acceseaza site-urile de videochat.

Interviul pentru colaborarea cu studioul de videochat Best Studios din Bucuresti se desfasoara pe Skype, intr-o maniera care respecta distantarea sociala impusa de pandemie. In cadrul discutiei pe care o vei purta cu managerul Best Studios, vei descoperi toate elementele importante legate de universul Best Studios, de la sistemul de traning, camerele superb decorate care te asteapta cu bratele deschise dupa 15 mai, detalii despre venitul garantat de 5000 Ron / luna pentru primele 3 luni, dar si informatii despre bonusurile de performanta, programul de lucru, legalitate si confidentialitate.

Probabil te intrebi cum poti sa lucrezi in aceasta perioada. Exact in acelasi mod cum o fac oamenii din milioane de industrii: prin videoconferite, de acasa! Ai nevoie doar de un smartphone dotat cu o camera web! Da, exact cum ai auzit. Esti platita sa vorbesti cu persoanele singure, care au nevoie de socializare!

De ce sa alegi Best Studios pentru un job in videochat pe timp de pandemie? Pentru ca am inovat in aceasta perioada si iti oferim posibilitatea de a sustine interviul pe Skype, pentru ca trainerul tau va fi alaturi de tine in fiecare moment cu sfaturi si recomandari, dar si pentru ca iti garantam un venit stabil de 5000 Ron in primele 3 luni de colaborare, astfel incat sa treci cu brio peste aceasta perioada complicata!