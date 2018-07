Idei de afaceri pentru 2018. Ce firmă să își înfințezi pentru șanse mai mari de succes?

Să aduci ceva nou pe piața românească nu e lucru ușor de realizat. Mai ales când sunt atâtea restricții legislative, cheltuieli și îndatoriri pe care ar trebui să le îndeplinești.

Cu toate astea, multe persoane au reușit să creeze ceva din nimic. Ba mai mult, ei au reușit chiar să aibă în 2018 o afacere de succes în adevăratul sens al cuvântului. Cum au reușit acest lucru? Povestea e una lungă, iar rețeta succesului nu se împărtășește de multe ori. Există totuși un ingredient al acestei rețete ale succesului care a ieșit cu ceva timp în urmă la iveală. Și aceea este trendul, sau tendința actuală. Mai clar spus, este vorba despre produsul sau serviciul cu multe cereri pe piața românească. Evident, dacă există o cerere, va exista și o ofertă. Iar ofertele la mobilă, jucarii pentru copii sau apartamente sunt multe.

Dacă încă nu ai o idee despre cum ar trebui să arate afacerea ta, atunci noi avem ceva ce sigur te va scoate din această situație. Mai jos vei găsi un ghid al celor mai ingenioase și mai îndreptate către succes idei de afaceri pentru anul 2018.

Succesul tradus prin profesionalism

Dacă nu ai o idee anume despre care ar trebui să fie serviciul pe care vrei să îl prestezi, poți urma exemplu celor de la Fabrica-de-firme.ro. Ei au fost printre cei mai curajoși care au dechis în adevăratul sens al cuvântului o fabrică de firme. Fabrica-de-firme nu te ajută doar la procedurile de infiintare firma sau infiintare PFA, ci mai ofera și aistență juridică și servicii integrate. De-alungul celor peste 10 ani de experiență în așa ceva, peste 10.000 de firme au fost înființate până acum. Și, ca și tine, încă mai există un număr impresionant de cereri pe piață pentru infiintare firma și infiintare PFA. Așa că, de ce să nu profiți de pe urma acestora și să încerci să concepi tu însuți o ofertă pentru piață? Ia exemplul succesului prin profesionalism de la Fabrica-de-firme.ro!

Jucariile – întotdeauna cea mai bună idee

Dacă totuși domeniul legislativ nu este de tine, nu dispera! Mai există și alte posibilități. Din ce în ce mai mulți români încearcă să se depărteze de produsele din est făcute în masă și de o calitate proastă. Și nu e de mirare de ce. Problema este că oamenii încă nu au o gamă largă de produse românești din care să aleagă ce vor. Acesta este, de exemplu, situația jucăriilor de la noi. Cei de la Kidino.ro au sesizat acest lucru așa că și-au făcut un plan de „atac” al pieței românești. Și, cum bine au intuit, afacerea cu jucarii pentru copii este una profitabilă! Evident că întotdeauna părinții vor cumpăra jucării pentru micuții lor. Iar, cum piața românească este acaparată în mare numai de produse străine de slabă calitate, poți urma exemplul celor de la Kidino și să creezi ceva autentic românesc și calitativ. Când vine vorba de copii, toți părinții (și nu numai!) ar investi mai degrabă în ceva sănătos și de calitate.

Grija constantă pentru autoturism poate fi planul perfect de afacere!

Cei de la Anvelope-sezon.ro știu că numărul de persoane care dețin cel puțin o mașină este de 1,15 miliarde. Așa arătau datele în 2010. Acum, numărul se află în continuă creștere, așa că ne așteptăm ca până în 2020 numărul de autoturisme vândute să crească considerabil. Anvelope-Sezon.ro a intuit că nevoia de întreținere a autorismului, de anvelope iarna, all season sau anvelope vara, etc este una foarte prezentă și în rândul românilor. Așa că și-au pus la vânzare un număr impresionant de anvelope vara, all season și anvelope iarna și au așteptat. Succesul a fost previzibil. Românii sunt în căutare de anvelope iarna și vară și nu își permit să investească în ceva în care nu au încredere. Iar cei de la Anvelope-sezon.ro nu sunt o excepție de la această regulă. Anvelopele pe care ei le oferă sunt unele de renume, cunoscute pentru fiabilitatea lor în anumite situații precum vreme precară sau teren dificil.

Alege să înființezi propria ta firmă!

Aici nu mai e nevoie să dăm un exemplu de afaceri de succes. Fii tu unul pentru restul românilor și adu ceva autentic pe piața românească!