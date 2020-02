Administratorii moştenirii lui Rick James, daţi în judecată de o femeie care susţine că a fost violată de artist în urmă cu 40 de ani

Rick James, născut în Buffalo, a fost condamnat în 1993 pentru agresiune asupra a două femei. El a executat mai mult de doi ani de închisoare. A murit în casa lui din Los Angeles pe 6 august 2004, la vârsta de 56 de ani.

În ultimii ani, muzica lui Rick James a fost folosită, între altele, în filmul „Little Miss Sunshine” („Super Freak”) şi serialul „Living with Yourself” („Give It To Me Baby”).

Sursa : news.ro