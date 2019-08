Adrian Zuckerman, ambasadorul dorit de preşedintele Trump pentru România, are probleme în Senatul SUA. Numirea, amânată din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală

Comisia de Politică Externă a Senatului SUA a amânat aprobarea numirii lui Adrian Zuckerman ca ambasador în România, pe fondul acuzaţiilor de hărţuire sexuală, potrivit unui document oficial al comisiei, citat de G4Media.ro.

Astfel, senatorul Bob Menendez, membru al Comisiei de Politică Externă, a anunţat în 25 iulie că el şi colegii din comisie au aprobat 13 nume de ambasadori propuşi de Casa Albă, dar au decis amânarea numirii lui Adrian Zuckerman şi a altui nominalizat. Menendez a anunţat că a cerut Casei Albe verificări suplimentare pentru Zuckerman, prin intermediul Diplomatic Security (serviciu specializat din cadrul Departamentului de Stat – n.red.), scrie .

Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador în România a fost dat în judecată în 2008 pentru hărţuire sexuală de către secretara sa, Jamie Ferrauiola, de la firma de avocatură Lowenstein Sandler, unde el era partener, scria publicaţia Rawstory.com în septembrie 2018. Pe 25 iulie 2018, preşedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador în România, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Adrian Zuckerman a emigrat din România împreună cu familia la vârsta de 10 ani, arată comunicatul Administraţiei Trump. Vorbeşte fluent limba română. Zuckerman, specialist în tranzacţii imobiliare şi partener în biroul din New York al firmei de avocatură Seyfarth Shaw. El îl va înlocui pe actualul ambasador, Hans Klemm, dacă trece de votul Congresului SUA. Zuckerman a absolvit New York Law School (1983) şi Massachusetts Institute of Technology (1979).

