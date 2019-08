„Am fost violată de 1716 ori, până când am împlinit 12 ani! Trebuia să mor pe o buturugă de măcelar!”. Ea e Anneke Lucas, iar mama ei a vândut-o unei rețele de pedofili! Poveste cutremurătoare! Foto

Anneke Lucas era o fetiță în vârstă de șase ani atunci când mama ei a vândut-o unei rețele de pedofili. Brusc, dintr-o copilă care ar fi trebuit să se joace și să se pregătească de școală, a fost transformată într-o sclavă sexuală pentru elita Europei. 1716 – de atâtea ori a fost violată, până când a împlinit 12 ani. Și-a spus povestea abia după o jumătate de secol, fără să meargă la poliție.

Într-un video emoționant, femeia, care a fost vândută de mama ei în anul 1969, și-a spus povestea cutremurătoare. A fost violată de celebrități, șefi de stat și chiar de un membru al familiei regale.

„Când eram doar o fetiță, în țara mea natală, Belgia, am fost forțată să fiu sclavă sexuală. Mama mea m-a vândut și mă ducea unde eram solicitată. Șeful acestei rețele de pedofili lucra într-un cabinet ministerial. Clienții erau membri ai elitei politice și financiare. Pe mulți dintre cei cu care am fost i-am recunoscut la televizor. Fețele lor erau foarte cunoscute și nimeni dintre oamenii obișnuiți nu s-ar fi gândit că sunt capabili de așa ceva. Am fost cu VIP-uri, cu șefi de stat și chiar cu un membru al unei familii regale”, a spus ea.

A calculat că a fost violată de 1.716 ore înainte de a împlini vârsta de 12 ani. Era amenințată că dacă nu se va supune, va fi ucisă. Era un copil.

„Trebuia să fac ceea ce mi se spunea, pentru că eram amenințată că voi fi ucisă. Știu că unii copii au fost uciși de membri sadici. Băieții erau mai des folosiți pentru tortură decât fetele, dar fetele erau cele ucise. A fost cel mai rău lucru pe care ți-l puteai putea imagina”, a mai povestit ea.

Prima orgie la care a fost dusă a avut loc într-un castel. A fost folosită la un ritual sadomasochist. Avea doar șase ani. Își dorea să moară.

„În anul 1969 aveam în jur de 6 ani. Atunci am fost dusă la prima orgie, într-un castel. Am fost folosită pentru un ritual sadomasochist. Pe o scenă joasă, cu o zgardă de câine în jurul gâtului, am fost forțată să mănânc fecale umane. M-am simțit atât de umilită! Nu știam ce să fac ca să-mi salvez sufletul. În acele momente aș fi vrut să mor. În camera aceea era o adunătură bizară, oameni îmbracați ca aristocrații sau ca hipioții, fumau, se drogau și făceau sex. Singurii "curați” erau chelnerii. Tremuram de frica. Îmi auzeam vocea interioară cum strigă la toți acei adulți că ceea ce fac este atât de greșit. Le spuneam în gând că într-o zi vor ajunge la pușcărie.

Cei din acea cameră erau preocupați doar de muzică, de droguri și sex. Părea că nimeni nu mă vede, până la un moment dat, când un domn, bine îmbrăcat, la costum, mi-a urmărit privirea. Parcă m-a înțeles. Nu l-am mai văzut niciodată de atuncidar peste niște ani l-am revăzut la televizor. Era un politician belgian important.. Apoi am fost dusă într-o celulă. Eram sigură că mă vor ucide, dar mi-a fost arătat cadavrul unei persoane foarte tinere. Am înteles că era mesajul că trebuia să tac, altfel voi avea soarta acelei fete”, a mai povestit Anneke Lucas.

Și a tăcut. S-a dus cuminte la școală. Simțea că nimeni nu dă doi bani pe ea.Apoi, a înțeles de ce „bărbații puternici” o voiau pe ea și a încercat să folosească acest lucru.

„Mă duceam la școală, eram foarte timidă, nu aveam prieteni. Ba nu mă baga nimeni în seamă, ba toți râdeau de mine pentru că aveam momente în care nu eram deloc prezentă. Acasă, nimeni nu dădea doi bani pe mine. De aceea, cu timpul, am început să văd altfel faptul că acei bărbați puternici, cu standarde înalte, mă voiau pe mine. Mă gândeam că sunt frumoasă, senzuală și am început să mă agăț de asta pentru a putea supraviețui ororilor îndurate și rușinii.

La 10 ani, unul dintre membrii rețelei și-a adus băiatul de 20 de ani. Înalt, frumos, blond, ochi albaștri. S-a dat la mine și mi-a spus că sunt o târfă mică. A fost pentru prima dată, în toți anii ăștia, în care eram forțată să fac aceste lucruri, când mi-am spus părerea. "Crezi că-mi place să fiu aici?!””, și-a mai amintit ea.

S-a îndrăgostit. Se simțea iubită și abuzată, în același timp. Iubitul ei a râs când a văzut-o torturată

Din acest moment a început cea mai „intensă” perioadă din viața ei. Se simțea, în sâfrșit, iubită și apreciată. Bărbatul, însă, o abuza. Apoi, a râs când a văzut-o torturată, deparece nu mai era de folos rețelei. Viața ei s-ar fi putu încheia pe o buturugă de măcelar.

„De aici a început cea mai intensă perioadă din viața mea, în care m-am simțit iubită, apreciată, înțeleasă, dar și abuzată de același bărbat, tânărul de 20 de ani. Un an mai târziu, nu mai eram de folos rețelei și trebuia sa fiu ucisă. Când a început tortura, el a privit totul rîzând. Atunci a fost a treia oară în viața mea când m-am simțit foarte puternică. Aveam atâta mândrie în mine încât furia mi-a dat forță. Am fost arsă cu țigara, apoi dusă într-o cameră în care am fost legată de o buturugă de măcelar. Torționarul meu nu era nimeni altul decât Marc Dutroux. Au făcut înconjurul planetei știrile despre crimele lui, prin 1996. Se considera că el a pus bazele rețelei de pedofilie. Deși au făcut mulți parte din această rețea, doar Dutroux a fost condamnat la închisoare pe viață, 8 ani mai târziu. Trebuia să mor în acea noapte din 1974, pe acea buturugă de măcelar, dar am fost salvată în ultima clipă.

În timpul torturii, tânărul a negociat cu politicianul care conducea rețeaua. A făcut o înțelegere. El se ocupa de afacerile murdare ale politicianului în schimbul vieții mele. Propunerea, însă, l-a costat pe el viața. În această lume, orice semn de umanitate este considerată slabiciune și ești mort”, a mai povestit Anneke Lucas.

„Viața mi-a fost cruțată, dar am fost obligată să tac pentru totdeauna. Mi-au trebuit 40 de ani să am curajul să vorbesc. În 1988, când aveam 25 de ani, mă plimbam prin Los Angeles când am fost atacată cu fecale umane. Mi-am adus aminte imediat de umilințele suferite în copilarie. Și mi-am spus atunci în gând că am să-mi iau viața dacă vor mai trece prin ceva asemănător cu ce am trăit atunci. Mi-au trebuit ani buni de terapie ca să scap de aceste amintiri, să scap de rușine și să încep să mă pot considera un om normal. Această dezvăluire face parte din procesul meu de vindecare, pentru a ajunge din nou la acea putere interioară care să mă ajute să merg mai departe”, și-a încheiat Anneka Lucas zguduitoarea mărturie.

În prezent, Anneke Lucas locuiește în Statele Unite ale Americii și este mamă, la rândul ei. Are o fiică de 15 ani și este instructor de yoga.

Marc Dutroux este cel mai cunoscut pedofil belgian, vinovat de atrocități greu de descris care au speriat Belgia în 1996. El a fost condamnat pe viață, în 2004 pentru răpirea, sechestrarea și violarea, între 1995 și 1996, a șase fete și adolescente belgiene, precum și pentru uciderea a patru dintre ele. Ipoteza că Marc Dutroux ar fi alimentat prin crimele sale o rețea pedofilă beneficiind de protecție la nivel înalt a fost una dintre chestiunile-cheie ale procesului său.

Deși existența unei astfel de rețele nu a fost niciodată confirmată, majoritatea belgienilor au fost convinși de existența ei. „Afacerea Dutroux” a fost comparată la acea vreme de presa belgiană cu o tragedie similară cu 11 septembrie 2001 pentru New York.