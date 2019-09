Un polițist și-a ucis trei membri ai familiei, iar apoi s-a împușcat! Oamenii legii sunt la fața locului

Oficialii din Poliție nu au putut fi contactați imediat pentru o reacție.

Politia a spus că echipe pentru situații de urgență sunt la fața locului pentru a trata victimele și pentru a ancheta atacul.



UPDATE 21:48: Trei persoane au murit, iar una este rănită, după ce un bărbat a deschis focul în orașul Dordrecht, Olanda.

Postul olandez NOS a spus că focurile de armă au avut loc la o casă și că serviciile de urgență sunt la fața locului.

#BREAKING report: the shooter appears to be a police officer, he killed two people, wounded one more before committing suicide in #Dordrecht, the #Netherlands,

(Dutch paper) pic.twitter.com/xoI0PJzipw