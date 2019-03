Atac armat în Noua Zeelandă. Violență fără precedent - O fetiță româncă, printre cei blocați în școli

Atac armat în Noua Zeelandă. Atacuri armate în care au fost uciși cel puțin 49 de oameni au avut loc la două moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelandă. Zeci de persoane au fost internate, unele cu răni grave. Printre miile de elevi blocați în școli se află s-a aflat și o elevă de origine română.

Comisarul de poliție Mike Bush a anunțat că bilanțul morților în cazul atacului armat din Noua Zeelandă a crescut la 49. Cel puțin 41 au murit la una dintre moschei, șapte la alta, iar o persoană a decedat la spital. Bush a descris atacul armat ca fiind foarte bine planificat, el fiind organizat în timp ce mulți credincioși se aflau la Rugăciunile de Vineri.

Unul dintre atacatorii asupra moscheilor din Noua Zeelandă, un bărbat care susţine supremaţia albilor, avea arma inscripţionată cu numele altor ucigaşi în serie şi oraşele unde au avut loc alte atacuri teroriste.

Municipalitatea a deschis o linie de telefon de urgenţă pentru părinţii îngrijoraţi de soarta copiilor lor, care participau la un marş împotriva schimbării climatice nu departe de locurile în care au avut loc atacurile armate.

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a asigurat că va lua toate măsurile după acest atac. „În Noua Zeelandă nu este loc pentru asemenea acte extreme de o violenţă fără precedent. Oamenii care au fost ţintele acestui atac sunt acasă în Noua Zeelandă. Ar trebui să fie în siguranţă aici. Persoana care a comis acest act violent împotriva lor nu îşi are locul în societatea neozeelandeză”

Atac armat în Noua Zeelandă. Cea mai neagră zi din istorie

Noua Zeelandă a fost pusă sub cel mai ridicat nivel de securitate, fiind declarată cea mai neagră zi din istorie. Până acum, cea mai mai sângeroasă crimă în masă din Noua Zeelandă avusese loc în 1990, când un criminal singuratic a ucis 13 bărbați, femei și copii într-un atac ce a durat 24 de ore în sătucul de coastă Aramoana. El a fost împușcat mortal de poliție.

În atacul asupra moscheilor, patru persoane, o femeie și trei bărbați au fost reținuți. Suspecții arestați nu erau pe nicio listă a pesoanelor ce trebuie supravegheate.

O fetiță româncă, printre cei blocați în școli

Vera Borozia, o fetiță de 13 ani, născută în România, s-a aflat printre miile de elevi blocați în școli. „Cu jumătate de oră înainte să se termine școala, pe la 2 și ceva, a sunat alarma și de atunci stăm aici. Nu se știa ce s-a întâmplat, dar după ceea am aflat ce se întâmpla prin oraș acum. Toate școlile din Christchurch sunt înschise acum. Ne-am speriat puțin, dar acum suntem mai calmi că știm că nu e aproape de școala noastră, am vorbit cu toata familia, cu prieteni și totul e ok, deocamdată”, a spus fata, potrivit digi24.

Atac armat în Noua Zeelandă, transmis în direct pe Facebook!

Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian în vârstă de 28 de ani, s-a filmat în timpul atacului de la moscheea Al Noor. Atacatorul a intrat în moscheea Al Noor din oraşul Christchurch, în jurul orei 13.30, vineri după amiază. Filmarea a fost distribuită live pe Facebook, timp de 17 minute. În imagini se vede cum un australian, în vârstă de 28 de ani, trage zeci de gloanţe în cei aflaţi în moschee.

Comisarul de poliţiie Mike Bush s-a declarat îngrijorat că filmarea se regăseşte pe reţelele sociale şi a precizat că poliţia face demersuri pentru ca aceasta să fie ştearsă.

De asemenea, premierul Arden a făcut apel la oameni să nu mai distribuie nici clipul care arată cum s-a desfășurat unul dintre atacuri și nici manifestul unuia dintre atacatori.

Un martor ocular a dezvăluit detalii șocante din timpul atacului.

„Când s-a deschis focul, lumea s-a înghesuit spre ieșire. Dar ușa s-a închis și atacatorii și a început să-i împuște. A mers în toate încăperile și a împușcat pe toată lumea”, a povestit un martor ocular, care avea cămașa plină de sânge. Acesta a povestit că a scăpat fiindcă s-a ascuns sub o banchetă și s-a făcut că nici nu mai respiră.



Christchurch este cel mai mare oraș de pe insula de sud din Noua Zeelandă, cu circa 400.000 de locuitori.