Care au fost ultimele cuvinte ale Mihaelei, românca ucisă de iubitul ei italian, în parcarea unui supermarket. Criminalul a spus tot! „După ce am tras, mi-a zis asta!”

După ce a comis crima, bărbatul a sunat la poliție, apoi i-a aşteptat pe agenți în maşină: „Sunt în parcare, aștept să fiu arestat. Am înnebunit, am ucis o femeie. Am două arme cu mine. Veniți să mă luați, nu mai rezist”, a spus la telefon bărbatul.

În prezent, Francesco Borgheresi este închis în Penitenciarul din Cerialdo. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă crima a fost premeditată.