„Mami, du-mă acasă! M-a ținut încuiat!”. Un copil pe care părinții l-au crezut mort, găsit la peste doi ani de la dispariție! Ce i s-a întâmplat este desprins dintr-un film de groază

„S-a ținut de mine strâns și a început să tremure. Mi-a spus: «Mami, du-mă acasă. Am fost ținut încuiat timp de doi ani și jumătate și nu am luat deloc aer curat». Am plâns amândoi. Mi-a luat mâna și nu am mai vrut să îi dau drumul. Întotdeauna am crezut că a murit sau că a ajuns undeva de unde nu poate lua legătura cu mine”, a spus mama băiatului.